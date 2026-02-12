موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالدولة رسميًا

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة خبرًا سارًا للعاملين في الحكومة، مشيرةً إلى تصريحات وزير المالية أحمد كوجك حول بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة في كل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

اقتراب شهر رمضان المبارك

وأكدت بسمة أن هذا الصرف سيبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، ومع حلول منتصف الشهر الحالي، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

تقديم التسهيلات للمواطنين

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الهدف من صرف المرتبات قبل بداية الشهر الكريم هو تعزيز قدرة الموظفين على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتقديم التسهيلات للمواطنين.

وأوضحت أن الوزير أكد التنسيق الكامل مع الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المختلفة لتسريع إجراءات الصرف.

تحسين جودة الخدمات العامة

وأكدت بسمة وهبة على أن الحكومة تسعى بكل جهد للتيسير على الموظفين وأهاليهم، ودعمهم بقدر الإمكان، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار أوسع من برامج ومبادرات تهدف لتحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين، متابعةً، أن الهدف هو الوصول إلى أعلى مستويات الفاعلية والراحة للعاملين في الدولة.

متابعة التطورات من خلال القنوات

وختمت بسمة وهبة حديثها بتأكيدها على استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات للمواطنين، داعية المشاهدين لمتابعة التطورات من خلال القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن صرف المرتبات سيكون متاحًا لجميع المستحقين في المواعيد المقررة ابتداءً من يوم 16 فبراير الحالي، بما يضمن الاستفادة الكاملة من الدعم المالي قبل بداية الشهر الكريم.

