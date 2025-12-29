سحر رامي:انا ضيفة شرف بـ "توابع".. وأظهر بدون مكياج فى"اثنين غيرنا"lخاص

أكدت الفنانة سحر رامي أنها تشارك فى الماراثون الرمضاني القادم بعملين وهما:" اتنين غيرنا" ، ومسلسل" توابع ".

توابع

وقالت سحر رامي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: أنا ضيفة شرف فى مسلسل" توابع " ، ولكن الدور مؤثر داخل الأحداث.

اتنين غيرنا

وأضافت سحر رامي: العملان تدور أحداثهما فى إطار 15 حلقة، وهذا الأمر جعل الأحداث سريعة وسوف تجذب المشاهد بعيدًا عن المط والتطويل.

اتنين غيرنا

واستكملت: أظهر فى مسلسل" اتين غيرنا" بدون مكياج، لأن طبيعة الشخصية كانت تتطلب ذلك.

وتابعت سحر رامي: سعيدة بأن هناك ردود أفعال إيجابية بعد الإعلان عن مشاركتي في عملين هذا العام.

ويشارك في بطولة مسلسل توابع كل من أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

أما مسلسل" اتنين غيرنا" بطولته اسر ياسين ودينا الشربيني، ونردين فرج وفدوى عابد ونور ايهاب وصابرين النجيلي وأحمد حسن وعدد كبير آخر من الفنانين ومن اخراج خالد الخلفاوي وتأليف رنا أبو الريش ومن إنتاج شركة ميديا هاب.



