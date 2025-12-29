من أفضل أفلام العام.. ناقد يشيد بفيلم يونان وأداء بطله .. تفاصيل

أشاد الناقد الكبير محمود عبد الشكور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، بفيلم “ يونان” ، والذي يقوم ببطولته الممثل اللبناني جورج خباز.

وقال محمود عبد الشكور: من أفضل أفلام العام ودور العمر للممثل جورج خبّاز ومخرج ممتاز، اسمه أمير فخر الدين، ربما زادت الجرعة كثيرا ولكن الفيلم باذخ الثراء بصريا وفكريا .

وكان حصل الفنان جورج خباز على جائزة أفضل ممثل عن فيلم يونان للمخرج أمير فخر الدين والذي انطلق عرضه العالمي الأول من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

ويجمع الفيلم نجوم عالميون كالممثلة الألمانية والمطربة هانا شيغولا، وبطلة المسلسل الشهير Game of Thrones الألمانية من أصول تركية سيبل كيكيلي، إضافة إلى الممثلين اللبناني جورج خباز والسوري باسم ياخور.

وتدور أحداث "يونان" حول كاتب عربي منفي من وطنه، ويسافر إلى جزيرة نائية من أجل الانتحار إلى أن يلتقي بامرأة عجوز توقظ في داخله حب الحياة من جديد.