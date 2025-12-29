3 سهرات مختلفة حتى بداية العام.. تفاصيل احتفالية القناة الأولى برأس السنة

في احتفاء خاص بسيدة الغناء العربي وكوكب الشرق أم كلثوم، قررت القناة الاولي ان تحتفي بذكري ميلاد السيدة ام كلثوم التى تواكب ٣١ من ديسمبر.

تبدا الاحتفالات من مساء ال٣٠ من ديسمبر بحلقة خاصة من تقديم الإعلامية ايمان منصور وتتناول فيها قصص وحكايات عن سيدة الغناء العربي وصفاتها وكيف أنها كانت كريمة ووفية وصاحبة مواقف وتبرعت باموال كثيرة لخدمة مصر وكيف أنها غيرت الصورة النمطية للمراة العربية يشارك في السهرة الكاتب الصحفي خيري حسن.

وفي صباح الخير يا مصر حفلات وجولات نادرة ولقاءات مع الست وتسجيلات نادرة بالاضافة الي حكايات عن الست تحاول الاجابة عن السؤال المهم لماذا فشل الوطن العربي في صناعة شخصية بديلة لسيدة الغناء العربي رغم التقدم والتكنولوجيا والتمويل الضخم يشارك في الحلقة الكاتب والباحث محمود التميمي.

وفي سهرة رأس السنة تقدم القناة الأولى حفل غنائي تحييه المطربة مروة ناجي والتى تقدم فيه أجمل أغاني سيدة الغناء العربي ام كلثوم، السهرة من تقديم الاعلامية جومانا ماهر

وفي سهرة أول أيام ٢٠٢٦ على شاشة القناة الاولى تقدم فاطيما خليل وولاء غانم سهرة خاصة مع ابطال المسرحية الغنائية " دايبين في صوت الست " وتستضيف الشاعر والكاتب الكبير د. مدحت العدل المؤلف وكاتب الاغاني . والمخرج المتميز أحمد فؤاد وبطلتي العرض اسماء الجمل التي قامت بدور ام كلثوم وهى كبيرة وملك أحمد التي قامت بدور أم كلثوم الصغيرة.

الحوار تناول مشروع العدل الكبير لإحياء مسرحيات الميوزيكال ( المسرح الغنائي ) الذي انتعش على يد موسيقار الشعب سيد درويش في العشرينات، والدور الكبير لاكتشاف المواهب في الغناء والتمثيل وكان منهم الموهبتان اللتان أبهرتها الجماهير التي أقبلت على حضور المسرحية، وغنتا في الحلقة أسماء وملك أجمل أغنيات أم كلثوم.