مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
رفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عيد الميلاد"
فن وثقافة

3 سهرات مختلفة حتى بداية العام.. تفاصيل احتفالية القناة الأولى برأس السنة

أحمد البهى

في احتفاء خاص بسيدة الغناء العربي وكوكب الشرق أم كلثوم، قررت القناة الاولي ان تحتفي بذكري ميلاد السيدة ام كلثوم التى تواكب ٣١ من ديسمبر.

تبدا الاحتفالات من مساء ال٣٠ من ديسمبر بحلقة خاصة من تقديم الإعلامية ايمان منصور وتتناول فيها قصص وحكايات عن سيدة الغناء العربي وصفاتها وكيف أنها كانت كريمة ووفية وصاحبة مواقف وتبرعت باموال كثيرة لخدمة مصر وكيف أنها غيرت الصورة النمطية للمراة العربية يشارك في السهرة الكاتب الصحفي خيري حسن.

وفي صباح الخير يا مصر حفلات وجولات نادرة ولقاءات مع الست وتسجيلات نادرة بالاضافة الي حكايات عن الست تحاول الاجابة عن السؤال المهم لماذا فشل الوطن العربي في صناعة شخصية بديلة لسيدة الغناء العربي رغم التقدم والتكنولوجيا والتمويل الضخم يشارك في الحلقة الكاتب والباحث محمود التميمي.

وفي سهرة رأس السنة تقدم القناة الأولى حفل غنائي تحييه المطربة مروة ناجي والتى تقدم فيه أجمل أغاني سيدة الغناء العربي ام كلثوم، السهرة من تقديم الاعلامية جومانا ماهر

وفي سهرة أول أيام ٢٠٢٦ على شاشة القناة الاولى تقدم فاطيما خليل وولاء غانم سهرة خاصة مع ابطال المسرحية الغنائية " دايبين في صوت الست " وتستضيف الشاعر والكاتب الكبير د. مدحت العدل المؤلف وكاتب الاغاني . والمخرج المتميز أحمد فؤاد وبطلتي العرض اسماء الجمل التي قامت بدور ام كلثوم وهى كبيرة وملك أحمد التي قامت بدور أم كلثوم الصغيرة.

الحوار تناول مشروع العدل الكبير لإحياء مسرحيات الميوزيكال ( المسرح الغنائي ) الذي انتعش على يد موسيقار الشعب سيد درويش في العشرينات، والدور الكبير لاكتشاف المواهب في الغناء والتمثيل وكان منهم الموهبتان اللتان أبهرتها الجماهير التي أقبلت على حضور المسرحية، وغنتا في الحلقة أسماء وملك أجمل أغنيات أم كلثوم.

