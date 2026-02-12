قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
عصام الحضري: لا أحب أحمد شوبير.. وبديله كارت أحمر من حياتي
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
برلمان

التطبيب عن بعد .. هل ينجح البرلمان في سد الفراغ التشريعي للصحة الرقمية؟

التطبيب عن بُعد
التطبيب عن بُعد
حسن رضوان

أعلنت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم، إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم التطبيب والعلاج عن بُعد، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، لوضع إطار تشريعي واضح يحكم تقديم الخدمات الطبية عبر الوسائط الإلكترونية.

مواكبة التحول الرقمي في القطاع الصحي

وأكدت جيهان شاهين أن مشروع القانون يأتي استجابة للحاجة الملحّة إلى تنظيم هذا النمط من الخدمات الطبية، بعد التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية للاستشارات والعلاج، مشددة على أن غياب الضوابط القانونية يفتح الباب أمام ممارسات غير مرخصة قد تضر بصحة المواطنين.

وأوضحت أن التطبيب عن بُعد بات أحد المسارات الرئيسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، حيث يسهم في تحقيق العدالة في إتاحة الخدمة الطبية، وتقليل الفجوة بين المحافظات في مستوى الوصول إلى الأطباء المتخصصين.

ويتضمن مشروع القانون وضع اشتراطات واضحة لترخيص الأطباء والمنصات الرقمية، وتنظيم آليات تقديم الخدمة الطبية إلكترونيًا، مع التأكيد على معايير الجودة وسلامة الإجراءات العلاجية عبر الإنترنت. كما ينص على حماية البيانات الصحية للمواطنين، وضمان سرية المعلومات المتداولة عبر الوسائط الرقمية، وفق ضوابط قانونية صارمة.

ويتطرق المشروع كذلك إلى تجريم أي ممارسة طبية إلكترونية دون ترخيص، وتشديد العقوبات على انتحال صفة الطبيب أو إساءة استخدام بيانات المرضى، بما يعزز الثقة في منظومة الرعاية الصحية الرقمية ويحمي المجتمع من المنصات غير الرسمية.

وأشارت جيهان شاهين إلى أنها تعتزم عقد لقاءات تشاورية خلال الأيام المقبلة مع ممثلي وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجهات المعنية، بهدف صياغة مشروع القانون في صورته النهائية بأعلى درجات الدقة، وبما يتماشى مع التجارب الدولية الناجحة في مجال الصحة الرقمية.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن التشريع المرتقب يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة صحية رقمية آمنة ومنضبطة، تعكس حرص البرلمان على مواكبة التطور التكنولوجي، وضمان حماية حقوق المرضى في آن واحد.
 

مجلس النواب لجنة التعليم الدكتورة جيهان شاهين تنظيم التطبيب والعلاج

