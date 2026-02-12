مصطفى بكري: حسين عيسى كان ضمن المرشحين للتعيين بمجلس النواب وبقاء توفيق في الداخلية لأنه يحظى بتقدير القيادة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تردد خلال الأسابيع الماضية اسم الدكتور حسين عيسى ضمن المرشحين للتعيين بمجلس النواب، في حين يأتي بقاء اللواء محمود توفيق في منصب وزير الداخلية تأكيدًا على تقدير القيادة السياسية لدوره المتميز.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه نوجه الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، على جهوده خلال فترة توليه الوزارة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الأحزاب السياسية قد أبدت إعتراضها على التعديل الوزاري وهو أمر طبيعي، مؤكدا أنه نصت المادة 234 من الدستور على أن تعيين وزير الدفاع يتطلب موافقة المجلس العسكري.