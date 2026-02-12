قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالدولة رسميًا
الأوقاف تختار أشرف سيف لإحياء أولى ليالي رمضان في مسجد الحسين
رحيم ستيرلينج ينهي مغامرة تشيلسي ويخوض تجربة هولندية
سعر الدولار اليوم 12 فبراير 2026 بعد خفض الفائدة
خبير أمني يحلل قضية جيفري إبستين وعلاقتها بشبكات الضغط الاستخباراتي
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
محافظات

محافظ الغربية يتابع إزالة حديقة قطور القديمة لاستكمال محور مصرف الزهار

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية بمدينة قطور لمتابعة أعمال إزالة حديقة الطفل القديمة، الجارية لاستكمال مشروع تغطية ورصف مصرف الزهار وإنشاء محور مروري جديد يخدم المدينة ويربط بين عدد من الشوارع الحيوية، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي 2024 / 2025، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بدفع عجلة التنمية وتحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية خلال جولته أن المشروع يتضمن تغطية ورصف مصرف الزهار بداية من مزلقان الدبور وحتى الطريق (4) قطور – كفر الشيخ القديم مرورًا بموقع الحديقة، بطول يبلغ 750 مترًا وعرض 30 مترًا، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية داخل المدينة، والقضاء على الاختناقات، وتحقيق السيولة المطلوبة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأوضح المحافظ أن أعمال التنفيذ كشفت عن إعاقة الحديقة المقامة على مساحة 150 مترًا طوليًا بعرض 20 مترًا لمسار المشروع، بما يؤدي إلى ضيق الطريق وعدم إمكانية إنشاء المحور المروري بالمواصفات الهندسية السليمة، وهو ما استدعى اتخاذ قرار الإزالة للصالح العام، مؤكدًا أن الدولة لا تتخذ قراراتها إلا بما يحقق المنفعة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن الهدف من المشروع ليس فقط توسعة طريق، بل إنشاء محور مروري متكامل يحقق انسيابية الحركة ويخدم الكتلة السكنية المتزايدة بمدينة قطور، مشيرًا إلى أن المحافظة حرصت في الوقت ذاته على توفير بديل حضاري للمواطنين، حيث تم تطوير الحديقة العامة المقامة على ترعة قطور – العتابية العمومية المغطاة، بمساحة إجمالية تبلغ 1060 مترًا مربعًا، لتكون متنفسًا مناسبًا لأهالي المدينة، في إطار تحقيق التوازن بين مشروعات البنية التحتية والحفاظ على المساحات الخضراء.

وخلال جولته، قاد محافظ الغربية حملة نظافة مكبرة ورفع إشغالات بشوارع المدينة، حيث وجه برفع كافة التعديات على حرم الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الانضباط بالشوارع جزء لا يتجزأ من خطة التطوير، وأن أي جهد في الرصف أو التوسعة لن يحقق أهدافه دون التزام كامل بعدم إشغال الطريق أو التعدي على حق المواطن في السير الآمن.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى

الخدمات بكافة المراكز والمدن، وأن ما تشهده قطور اليوم هو جزء من رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية وتحقيق نقلة حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية وتحقيق الصالح العام، مشددًا على أن المواطن سيجني ثمار هذه المشروعات في صورة طرق أكثر أمانًا، وخدمات أفضل، وبيئة حضارية تليق بأبناء الغربية.

اخبار محافظة الغربية دعم التبادل التجاري الأسر والعائلات إزالة حديقة قطور منفعة العامة

