محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
رئيس الوزراء يُكرم الوزراء السابقين.. ويؤكد: نستكمل ما تم بناءه
الإفتاء: يحرم اتخاذ التسوّل مهنة يتكسب منها الإنسان
فيديو مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
المستشفيات المصرية تستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح
الكرملين: الجولة القادمة من مُحادثات السلام مع أوكرانيا مُتوقعة قريبًا
تفاصيل أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلال
محافظات

محافظ الغربية يستقبل رئيسة القومي للطفولة والأمومة في مستهل زيارتها لعروس الدلتا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارتها لعروس الدلتا لافتتاح معرض الملابس الذي ينظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع بنك الكساء المصري بمدينة طنطا، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول سبل تعزيز آليات دعم الأطفال داخل المحافظة، وتطوير منظومة الحماية والرعاية وتعزيز آليات التدخل السريع والاستجابة لشكاوى وبلاغات الأطفال المعرضين للخطر،بما يضمن الوصول للفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية 

ورحب محافظ الغربية برئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة مشيدا بجهود المجلس في دعم الأطفال والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا حرص محافظة الغربية على التعاون مع المجلس وكافة الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ مبادرات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وخلال اللقاء، أهدى المحافظ الدكتورة سحر السنباطي درع محافظة الغربية تقديرًا لجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في دعم الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على تعزيز شراكتها مع المجلس وكافة مؤسسات المجتمع المدني لضمان تنفيذ مبادرات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تبادل الخبرات 

وكلف المحافظ اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة بالمشاركة في افتتاحه إلى جانب رئيسة المجلس، لتأكيد الدعم الكامل من المحافظة لهذه الفعالية، التي تهدف إلى إدخال البهجة على الأطفال والأسر المستفيدة من دور الرعاية والعاملين بجمع الياسمين بمدينة طنطا، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وشهد معرض الملابس حضور العميد محمد البرلسي ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والأستاذ نهاد عبد المعطي وكيل وزارة العمل بالغربية، وحنان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون المرأة والطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ندا هلال ممثلة وزارة الصحة، حيث تم توزيع جزء من الملابس على الأطفال بدور الرعاية، فيما تم تخصيص الجزء الآخر للأسر المستفيدة، بما يعكس تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق أثر مباشر في حياة الأطفال والأسر المستحقة.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي خلال الفعالية أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يضع دعم الأطفال الأكثر احتياجًا على رأس أولوياته، مشيرة إلى أن معرض الملابس يأتي في إطار بروتوكول التعاون مع بنك الكساء المصري، والذي يشمل تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة، من بينها المشاركة في المبادرة القومية «لا لعمل الأطفال»، وتنظيم قوافل كساء للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية، وتوزيع الملابس والحقائب المدرسية، إلى جانب قوافل البطاطين للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة.

رفع كفاءة ملفات الطفولة 

ومن جانبه، شدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة تولي ملف الطفولة اهتمامًا بالغًا، وأن حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم كل المبادرات والبرامج التي تعزز رفاهية الأطفال، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مع استمرار التنسيق المشترك مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لضمان تقديم خدمات حماية متكاملة للأطفال داخل المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات ملفات طفلولة تبادل الخبرات رفع كفاءه

