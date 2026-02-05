جامعة طنطا تطلق المسابقة الإقليمية "تصميم مسار سياحي لقرية تراثية"

أعلنت جامعة طنطا عن فتح باب المشاركة في المسابقة الإقليمية “تصميم مسار سياحي لقرية تراثية…من الفكرة إلى منتج قابل للتطبيق”.

وذلك في إطار دور جامعة طنطا في قيادة تحالف جامعات إقليم الدلتا، وحرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومبادىء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجامعات، وإطلاق مبادرات مجتمعية تخدم الاحتياجات التنموية الإقليمية وفقا للموارد والقواعد الاقتصادية المتاحة، لتعزيز دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.

توجيهات جامعة طنطا

تعقد المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد عبد العظيم العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محمد نصر عميد كلية الهندسة، وبإشراف الدكتورة شهيرة شرف الدين القائم بعمل رئيس قسم الهندسة المعمارية، والدكتورة مروة قمر الدولة القائم بعمل رئيس قسم التخطيط والتصميم العمراني.

تحرك تنفيذي

وتهدف المسابقة إلى اختيار إحدى القرى التراثية المسجّلة وتحليل مشكلاتها وتقديم رؤية تطويرية شاملة تشمل تصميم مسار سياحي متكامل داخل القرية، وإنتاج منتج نهائي قابل للعرض (Prototype) ليمثل المقترح بصورة واقعية.

شروط المسابقة

وتشتمل شروط المسابقة أن ينتهي المشروع إلى “منتج سياحي” واحد على الأقل قابل للعرض، مثل خريطة تفاعلية للمسار السياحي (QR / Web Map، Branding للقرية (شعار – هوية بصرية – ألوان – خطوط – نموذج لافتات)، ودليل زائر مختصر (Visitor Guide)، ونموذج مجسم 3D مطبوع أو إلكتروني للمسار، ونموذج لخدمة سياحية مبتكرة (تطبيق – فكرة نشاط – تجربة تراثية) وبذلك يصبح المشروع ليس مجرد تصميم، بل تجربة كاملة يمكن تسويقها كمنتج سياحي حقيقي لخدمة القرى التراثية بإقليم الدلتا.



دعم مواهب



وتشمل متطلبات العمل، تحليل شامل للمشكلات الحالية بالقرية، ورؤية تطويرية مع حلول عملية وقابلة للتنفيذ، وتصميم مسار سياحي يحدد نقاط الجذب – الأنشطة – الخدمات – البنية التحتية، وإنتاج “المنتج النهائي” وفق أحد النماذج المذكورة أعلاه، وفيديو ترويجي للمسار.

على أن تتكون الفرق المشاركة من (عضو هيئة تدريس + عضو هيئة معاونة + 4 طلاب)،

الجدول الزمني للمسابقة :

• تسجيل المجموعات حتى 7-2-2026

• رفع تقرير يتضمن تحليل المشكلات بالقرية 14-2-2026

• رفع بنر يتضمن مقترح حلول المشكلات وتصميم للمسار السياحي المقترح 7-3-2026

• رفع فيديو للمسار السياحي المقترح 12-3-2026

• اقامة معرض للأعمال المقدمة 24-3-2026

وتشتمل جوائز المسابقة

• المركز الأول: 5000 جنيه

• المركز الثاني: 3000 جنيه

• المركز الثالث: 2000 جنيه

رابط التسجيل

/ https://deltaheritagevillages.tanta.edu.eg/

بريد إلكتروني

/ [email protected] - [email protected]

موبيل / 01140124341 - 01002489877