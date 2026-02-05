قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
عطلة 3 أيام رسمياً في مصر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026
بعد تدخل قنصلي.. الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين في إيران
كاف يتسبب في أزمة بـ لقاء الزمالك وسموحة بالدوري..ماذا حدث؟
دار الإفتاء تحسم الجدل: دم الاستحاضة لا يفطر في رمضان
توك شو

أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

هاجر ابراهيم

قالت أميرة قمر، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إن اجتماع الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية انطلق اليوم برئاسة الجزائر وبحضور الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، على مستوى الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والتجارية أو من ينوب عنهم.

وأوضحت المراسلة، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آلاء شتا، أن الدورة السابقة رقم 116 كانت برئاسة تونس، بينما تتولى الجزائر رئاسة هذه الدورة، التي تناقش مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية في إطار التحضير للقمة العربية رقم 35 المقررة في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن أجندة الاجتماع تشمل: تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية والدولية، متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة السابقة، استعراض جهود وأنشطة الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة بين الدورتين، مناقشة آليات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، دعم وتأهيل المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية بفلسطين، بحث مقترح إنشاء الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأشارت أمير قمر إلى أن الاجتماع سيختتم بتوصيات وقرارات عملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

الجزائر جامعة الدول أحمد أبو الغيط

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ايمن يونس

أيمن يونس: معتمد جمال يشبه البرتغالي كيروش .. " الاتنين قلبهم ميت"

فرناندو توريس

توريس: من تورط في فضيـ ـحة جزيرة إبستين يجب إعدامه بمكان عام

مي زين الدين

مي زين الدين: فضية البطولة العربية إنجاز مهم وبداية الطريق نحو توهج سلة الكراسي المتحركة في مصر

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

