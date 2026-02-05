أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

قالت أميرة قمر، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إن اجتماع الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية انطلق اليوم برئاسة الجزائر وبحضور الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، على مستوى الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والتجارية أو من ينوب عنهم.

وأوضحت المراسلة، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آلاء شتا، أن الدورة السابقة رقم 116 كانت برئاسة تونس، بينما تتولى الجزائر رئاسة هذه الدورة، التي تناقش مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية في إطار التحضير للقمة العربية رقم 35 المقررة في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن أجندة الاجتماع تشمل: تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية والدولية، متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة السابقة، استعراض جهود وأنشطة الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة بين الدورتين، مناقشة آليات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، دعم وتأهيل المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية بفلسطين، بحث مقترح إنشاء الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأشارت أمير قمر إلى أن الاجتماع سيختتم بتوصيات وقرارات عملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.