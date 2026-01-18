جامعة الدول العربية تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا العمل

تُنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب)، وبالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، ورشة عمل بعنوان: "تصنيف الإعاقة في الدول العربية"، وذلك يومي 19 و20 يناير 2026 بالجمهورية التونسية.

وتأتي هذه الورشة في إطار مواصلة جهود جامعة الدول العربية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذًا لمبادرة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والتي رحبت بها القمة العربية بالمملكة العربية السعودية عام 2023، لاعتماد "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032"، فضلًا عن تنفيذ قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته العادية الرابعة والأربعين رقم (1041) الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2024.

وتُعقد الورشة بحضور عصام الأحمر، وزير الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، وبمشاركة السفير الدكتور محمد صالح بن عيسى، رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس، إلى جانب نخبة من كبار المسئولين والمتخصصين المعنيين بتصنيف الإعاقة في وزارات الشئون الاجتماعية والجهات ذات الصلة في الدول العربية، فضلًا عن ممثلي منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

وتهدف ورشة العمل إلى تمكين المشاركين من فهم التصنيف العربي للإعاقة وآليات تطبيقه كأداة استراتيجية لدعم تطوير السياسات والخدمات الوطنية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تعزيز الشمولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في الدول العربية.