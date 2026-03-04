قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا
ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
الأردن: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي على أراضينا منذ حرب غزة
العراق يغرق في الظلام.. انقطاع تام للكهرباء بسبب هجوم سيبراني
أخبار البلد

الأنبا أباكير يقيم مائدة إفطار رمضانية على شرف سفيرة مصر بالسويد ولاتفيا

ميرنا رزق

في أجواء مصرية وطنية دافئة، أقام نيافة الحبر الجليل الأنبا أبـاكير، أسقف كرسي الدول الإسكندنافية، مائدة إفطار رمضانية على شرف معالي السفيرة نجلاء نجيب، سفير جمهورية مصر العربية لدى السويد ولاتفيا، بحضور السيد المستشار محمد عبد المعطي نائب السفير، والسيدة إبرار رسلان مسؤول الشؤون القنصلية، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة وأعضاء مجالس الكنائس والخدام ورجال الأعمال.

روح المحبة والتعاون

وقدمت الكشافة الكنسية عرضًا موسيقيًا ترحيبًا بالضيوف، وفي كلمته، هنأ نيافته الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج، ومشددًا على أن مصر ستظل نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها، أعربت السفيرة والوفد المرافق عن تقديرهم لهذه اللفتة الوطنية، مشيدين بروح المحبة والتعاون التي تعكس صورة مشرفة لمصر وتاريخها الحضاري العريق.

الأنبا أباكير أسقف كرسي الدول الإسكندنافية الكهنة الكنائس رمضان شهر رمضان المبارك السيسي

سعر الجنيه الذهب

سارة خليفة

صورة أرشيفية

مصطفي شوبير

علي خامنئي وولده مجتبي

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

احمد حمدي

الإيجار القديم

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

المجمع الطبي

تعرف على أسعار هيونداي إلنترا ‏AD‏ ‏الجديدة بعد الزيادة

سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان بالبنفسجى

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

ألفت إمام

عبلة كامل

صالح جمعة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

يوسف عبد اللطيف

إبراهيم النجار

أحمد عاطف آدم

كريمة أبو العينين

