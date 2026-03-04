الأنبا أباكير يقيم مائدة إفطار رمضانية على شرف سفيرة مصر بالسويد ولاتفيا

في أجواء مصرية وطنية دافئة، أقام نيافة الحبر الجليل الأنبا أبـاكير، أسقف كرسي الدول الإسكندنافية، مائدة إفطار رمضانية على شرف معالي السفيرة نجلاء نجيب، سفير جمهورية مصر العربية لدى السويد ولاتفيا، بحضور السيد المستشار محمد عبد المعطي نائب السفير، والسيدة إبرار رسلان مسؤول الشؤون القنصلية، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة وأعضاء مجالس الكنائس والخدام ورجال الأعمال.

روح المحبة والتعاون

وقدمت الكشافة الكنسية عرضًا موسيقيًا ترحيبًا بالضيوف، وفي كلمته، هنأ نيافته الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج، ومشددًا على أن مصر ستظل نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها، أعربت السفيرة والوفد المرافق عن تقديرهم لهذه اللفتة الوطنية، مشيدين بروح المحبة والتعاون التي تعكس صورة مشرفة لمصر وتاريخها الحضاري العريق.