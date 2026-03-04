اليوم.. قداسة البابا تواضروس الثاني يلتقي الشعب عبر القنوات المسيحية

يلقي، اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلمة روحية جديدة، ضمن اللقاءات الدورية التي يحرص قداسته على تقديمها للشعب، من كنيسة الملاك ميخائيل بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

عظة الأربعاء الأسبوعية

ويُذاع اللقاء عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، وهي: Aghapy TV، CTV، ME Sat، LOGOS TV، إلى جانب البث عبر قناة COC Channel، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يُبث اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث يتابعه قطاع واسع من أبناء الكنيسة داخل مصر وخارجها، لما تتسم به كلمات قداسته من عمق روحي ولمسات رعوية تعالج قضايا الحياة اليومية في ضوء التعاليم الكنسية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الكنيسة على التواصل المستمر مع أبنائها، وتقديم إرشاد روحي منتظم يعضد مسيرة الإيمان ويشجع على الثبات والرجاء، خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مؤكدًا الدور الأبوي لقداسة البابا في رعاية شعب الكنيسة وتعزيته وبنيانه الروحي.