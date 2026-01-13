الاتحاد العربي للتنمية المستدامة يكرّم الأمين العام لجامعة الدول العربية

قدّم الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة درعًا تقديريًا إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة، تكريمًا لجهوده المتميزة في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وترسيخ الوعي البيئي في الإطار العربي.

وتسلم الدرع نيابةً عن الأمين العام السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، فيما يأتي هذا التكريم تقديرًا للدور المؤسسي الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في تنسيق الجهود العربية الرامية إلى حماية البيئة، ومواجهة التحديات التنموية والبيئية، ودعم التكامل العربي في مجالات التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية بما يحقق مصالح المجتمعات العربية ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وأشار السفير المالكي إلى أهمية القضايا البيئية والتنمية المستدامة ضمن أجندة جامعة الدول العربية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا دعم الاتحاد للسياسات العربية ذات الصلة، وتعزيز الوعي البيئي والتكامل العربي لمواجهة التحديات البيئية الراهنة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف عبد العزيز، الأمين العام للاتحاد ورئيس الوفد، أن هذا التكريم يعكس اعتزاز الاتحاد بالشراكة مع جامعة الدول العربية وتثمينه لجهودها المستمرة في تعزيز التعاون العربي ودعم المبادرات التنموية الشاملة في الوطن العربي.