قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الخميس/، في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنّ قوة للاحتلال مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزاً على الطريق الواصل بين القرية وبلدة كودنا، وقامت بإيقاف المارة وعدم السماح لهم بالمرور.



وكانت قوات الاحتلال توغلت أمس في قرى صيدا الجولان ومزرعة أبو مذراة ورويحينة وصيدا الحانوت وصيدا الجولان والصمدانية الشرقية وخان أرنبة وعين القاضي بريف القنيطرة.



وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.



وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.