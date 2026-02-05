عطلة 3 أيام رسمياً في مصر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026

مع اقتراب شهر رمضان الكريم خلال الايام القليلة المقبلة، يترقب الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص موعد إجازة عيد الفطر 2026 باعتبارها أول إجازة رسمية مقبلة من الآن وحتى نهاية شهر رمضان .

موعد بداية شهر رمضان 2026 فلكيًا

أوضحت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريًا يُتوقع أن تكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 في مصر ومعظم الدول العربية، حيث يولد هلال رمضان قبل غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، وهو اليوم المخصص لتحري رؤية الهلال. في حال عدم ثبوت الرؤية الشرعية، يُستكمل شهر شعبان 30 يومًا، لتبدأ أيام الصيام رسميًا وفق الموعد المحدد.

موعد أول إجازة رسمية بعد إجازة يناير

وفقًا لأجندة العطلات الرسمية لعام 2026، فإن أول إجازة رسمية بعد عطلة يناير ستكون إجازة عيد الفطر المبارك، وتبدأ هذه الإجازة فلكيا يوم الجمعة 20 مارس 2026 وتستمر حتى الأحد 22 مارس 2026



موعد عيد الفطر 2026

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان سيكون كاملًا 30 يومًا، ليوافق آخر أيام الصيام يوم الجمعة 20 مارس 2026، وبالتالي من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026، حيث تنطلق صلاة العيد وتبدأ مظاهر الاحتفال والزيارات العائلية والفعاليات الترفيهية.



تفاصيل إجازة عيد الفطر 2026

من المنتظر الإعلان عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 بشكل رسمي، حيث تبدأ الإجازة عادة من أول أيام العيد، وقد تمتد لعدة أيام متتالية، خاصة إذا تزامنت مع عطلات نهاية الأسبوع.

ويتم تحديد مدة الإجازة وفق القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يراعي طبيعة العمل في كل قطاع.

إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

وتشمل إجازة عيد الفطر عددًا كبيرًا من الفئات، أبرزها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، وموظفو قطاع الأعمال العام، إلى جانب الطلاب في المدارس والجامعات.

أما العاملون بالقطاع الخاص، فتُمنح لهم الإجازة وفق طبيعة العمل ولوائح كل مؤسسة، مع الالتزام بأحكام قانون العمل الذي يكفل حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر أو تعويض مناسب في حال العمل خلال أيام العيد.

الإجازات الرسمية 2026



إجازة عيد الفطر: من الجمعة 20 مارس إلى الأحد 22 مارس 2026