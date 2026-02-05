قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عطلة 3 أيام رسمياً في مصر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026

اجازة عيد الفطر2026
اجازة عيد الفطر2026
رشا عوني

مع اقتراب شهر رمضان الكريم خلال الايام القليلة المقبلة، يترقب الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص موعد إجازة عيد الفطر 2026 باعتبارها أول إجازة رسمية مقبلة من الآن وحتى نهاية شهر رمضان . 

موعد بداية شهر رمضان 2026 فلكيًا

أوضحت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريًا يُتوقع أن تكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 في مصر ومعظم الدول العربية، حيث يولد هلال رمضان قبل غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، وهو اليوم المخصص لتحري رؤية الهلال. في حال عدم ثبوت الرؤية الشرعية، يُستكمل شهر شعبان 30 يومًا، لتبدأ أيام الصيام رسميًا وفق الموعد المحدد.

موعد أول إجازة رسمية بعد إجازة يناير

وفقًا لأجندة العطلات الرسمية لعام 2026، فإن أول إجازة رسمية بعد عطلة يناير ستكون إجازة عيد الفطر المبارك، وتبدأ هذه الإجازة فلكيا يوم الجمعة 20 مارس 2026 وتستمر حتى الأحد 22 مارس 2026


موعد عيد الفطر  2026

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان سيكون كاملًا 30 يومًا، ليوافق آخر أيام الصيام يوم الجمعة 20 مارس 2026، وبالتالي من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026، حيث تنطلق صلاة العيد وتبدأ مظاهر الاحتفال والزيارات العائلية والفعاليات الترفيهية.
 

تفاصيل إجازة عيد الفطر 2026

من المنتظر الإعلان عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 بشكل رسمي، حيث تبدأ الإجازة عادة من أول أيام العيد، وقد تمتد لعدة أيام متتالية، خاصة إذا تزامنت مع عطلات نهاية الأسبوع. 

ويتم تحديد مدة الإجازة وفق القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يراعي طبيعة العمل في كل قطاع.

إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص 

وتشمل إجازة عيد الفطر عددًا كبيرًا من الفئات، أبرزها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، وموظفو قطاع الأعمال العام، إلى جانب الطلاب في المدارس والجامعات. 

أما العاملون بالقطاع الخاص، فتُمنح لهم الإجازة وفق طبيعة العمل ولوائح كل مؤسسة، مع الالتزام بأحكام قانون العمل الذي يكفل حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر أو تعويض مناسب في حال العمل خلال أيام العيد.

الإجازات الرسمية 2026 


إجازة عيد الفطر: من الجمعة 20 مارس إلى الأحد 22 مارس 2026

  • عيد شم النسيم: يوم الاثنين 13 أبريل 2026
  • عيد تحرير سيناء: يوم السبت 25 أبريل 2026
  • عيد العمال: يوم الجمعة 1 مايو 2026
  • وقفة عيد الأضحى: يوم الثلاثاء 26 مايو 2026
  • عيد الأضحى: من الأربعاء 27 مايو إلى الجمعة 29 مايو 2026
  • رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء 17 يونيو 2026
  • ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026
  • ذكرى ثورة 23 يوليو: يوم الخميس 23 يوليو 2026
  • المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026
  • عيد القوات المسلحة: يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
اجازة عيد الفطر 2026 موعد اجازة عيد الفطر رمضان 2026 اول يوم رمضان 2026 اول يوم في عيد الفطر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد