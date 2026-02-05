قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

دنيا سمير غانم تتميز بإطلالة ملفتة في أحدث جلسة تصوير | شاهد

يارا أمين

خطفت الفنانة دنيا سمير غانم الأنظار بإطلالة استثنائية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت بستايل غير مألوف وغريب.

وجاءت الإطلالة بفستان أسود بتصميم مبتكر، تميّز بأكتاف ضخمة لافتة ما أضفى على اللوك لمسة درامية قوية تعكس جرأة الاختيار. 

واعتمدت دنيا سمير غانم على بساطة التفاصيل، مكتفية بإكسسوارات ناعمة زادت من فخامة الإطلالة دون مبالغة.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر منسدلة وبسيطة، لتوازن قوة التصميم.

وتواصل دنيا سمير غانم بهذا الظهور تأكيد قدرتها على التنوع والتميّز، ليس فقط على المستوى الفني، بل أيضًا في اختياراتها الجريئة التي تحرص دائمًا على أن تكون حديث الجمهور.

ايمن يونس

أيمن يونس: معتمد جمال يشبه البرتغالي كيروش .. " الاتنين قلبهم ميت"

فرناندو توريس

توريس: من تورط في فضيـ ـحة جزيرة إبستين يجب إعدامه بمكان عام

مي زين الدين

مي زين الدين: فضية البطولة العربية إنجاز مهم وبداية الطريق نحو توهج سلة الكراسي المتحركة في مصر

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

