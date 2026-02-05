دنيا سمير غانم تتميز بإطلالة ملفتة في أحدث جلسة تصوير | شاهد

خطفت الفنانة دنيا سمير غانم الأنظار بإطلالة استثنائية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت بستايل غير مألوف وغريب.

وجاءت الإطلالة بفستان أسود بتصميم مبتكر، تميّز بأكتاف ضخمة لافتة ما أضفى على اللوك لمسة درامية قوية تعكس جرأة الاختيار.

واعتمدت دنيا سمير غانم على بساطة التفاصيل، مكتفية بإكسسوارات ناعمة زادت من فخامة الإطلالة دون مبالغة.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر منسدلة وبسيطة، لتوازن قوة التصميم.

دنيا سمير غانم

وتواصل دنيا سمير غانم بهذا الظهور تأكيد قدرتها على التنوع والتميّز، ليس فقط على المستوى الفني، بل أيضًا في اختياراتها الجريئة التي تحرص دائمًا على أن تكون حديث الجمهور.