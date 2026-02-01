دنيا سمير غانم تخطف الانظار بإطلالة أنيقة.. صور

تألقت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة لافتة ومختلفة، خطفت بها أنظار جمهورها ومحبي الموضة، حيث ظهرت مرتدية معطفاً باللون التركواز ذي الفرو الكثيف، في ستايل عصري يعكس ثقتها وأناقتها المعتادة.

ولفتت دنيا سمير غانم الأنظار باختيار اللون الجريء متناغماً مع بشرتها، بينما نسّقته مع ملابس سوداء بسيطة، ما أبرز قوة الإطلالة ومنحها توازناً أنيقاً بعيداً عن المبالغة.

كما اعتمدت دنيا مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها، مع تسريحة شعر طبيعية زادت من جاذبية اللوك.

عبر جمهور دنيا سمير غانم عن حبه الشديد بإطلالتها المختلفة وباللون المختلف عن كل ظهور وقدرتها على الجمع بين الجرأة والرقي.