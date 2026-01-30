تارا عماد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار خلال حضورها احتفالية خاصة نظمتها دار مجوهرات عالمية، حيث تألقت بإطلالة أنثوية راقية عكست أناقتها المعتادة وحسها العالي بالموضة.



وظهرت تارا بفستان أسود أنيق بتصميم جذاب، جاء بقصة غير متماثلة أبرزت رشاقتها ومنحت الإطلالة لمسة من الفخامة والتميز، بينما انسدل القماش بنعومة ليؤكد على بساطة التصميم ورقيه في الوقت نفسه.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة زادت من إبراز ملامحها الهادئة، مع مكياج ناعم ركز على جمال عينيها ومنحها إطلالة طبيعية أنيقة.



واكتملت الإطلالة بمجوهرات فاخرة من توقيع «كارتييه»، حيث اختارت عقدًا وأساور أنيقة أضفت لمسة بريق راقية دون مبالغة، لتنسجم بشكل مثالي مع الفستان الأسود الكلاسيكي.



ولاقت إطلالة تارا عماد تفاعلًا واسعًا، خاصة أنها نجحت في الجمع بين البساطة والفخامة، مؤكدة مرة أخرى مكانتها كأيقونة للأناقة في المناسبات الفنية والفعاليات الراقية.