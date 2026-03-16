قنبلة نووية إسرائيلية ضد إيران .. تصريح مفاجئ من ترامب بشأن الحرب المشتعلة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الاثنين بأنه لا يعتقد أن إسرائيل ستستخدم سلاحًا نوويًا في حربها مع إيران.

وقال الرئيس ترامب في البيت الأبيض: "إسرائيل لن تفعل ذلك. إسرائيل لن تفعل ذلك أبدًا"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكان ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، قد أشار في مقابلة أجريت معه مؤخرًا إلى أنه "يجب أن نقلق من تصعيد إسرائيل للحرب بالتفكير في استخدام سلاح نووي".

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن قال أمس إن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان إلى حد كبير في أهدافهما العسكرية، مع إقراره بأن أهدافهما قد لا تكون متطابقة.

وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد على متن طائرة الرئاسة: "العلاقة جيدة جدًا. والجيشان منسقان بشكل ممتاز".