قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث غامض في جنوب لبنان.. جندي إسرائيلي يُصاب بنيران غير معادية
القدس تحت الخطر .. شظايا صواريخ تسقط قرب الأقصى وكنيسة القيامة
قطر تدين الاستهداف الإيراني ومقتل شخص في الإمارات وتؤكد تضامنها معها
كاف يفحص شكوى الترجي ضد لاعب الأهلي ياسر إبراهيم بعد أحداث مباراة دوري الأبطال
للمرة الـ12.. فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات مالية
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد القتلى إلى 886 شخصا.. و2141 جريحا
البحرين: استمرار تدفق الإمدادات الغذائية للسوق المحلية
اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية بسبب الأزمة الإيرانية
بعد شائعة وفاته| فيديو لنتنياهو في مقهى يثير عاصفة من الشكوك حول حقيقته.. وخبير سيبراني يحسم الجدل
بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو
صفعة ترامب .. الاتحاد الأوروبي يرفض المشاركة في حماية الملاحة بمضيق هرمز
ميار الببلاوي: زوجي عرض علي 100 ألف جنيه مصروفًا شهريًا بشرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أكسيوس: توقعات بامتداد الصراع الأمريكي الإيراني حتى سبتمبر المقبل

صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة وعدداً من الدول تتوقع استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران حتى شهر سبتمبر المقبل، في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية تحول دون إنهاء الصراع سريعاً. 

وذكر الموقع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد خططت في البداية لعملية عسكرية مكثفة تستمر ما بين أربعة إلى ستة أسابيع، إلا أن التطورات على الأرض فرضت واقعاً مختلفاً.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين في إدارة ترامب ودول حليفة أن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط والعمليات العسكرية قد تستمر حتى سبتمبر، حتى في حال تراجع وتيرة القتال وانتقاله إلى مرحلة أقل حدة.

وأشار التقرير إلى أن الحرب مع إيران تمثل المرة الأولى في المسار السياسي لترامب التي لا يستطيع فيها الخروج من الأزمة بسهولة عبر الارتجال أو المفاوضات، وهو ما يضعه أمام خطر الوقوع في ما وصفه التقرير بـ"فخ التصعيد".. فالرئيس الأمريكي يعوّل على تحقيق نصر سريع وحاسم، غير أن نتائج الحروب لا يمكن حسمها بقرارات أحادية مثل الرسوم الجمركية.

وبحسب "أكسيوس"، تحاول إدارة ترامب أيضاً احتواء تداعيات أزمة النفط في الخليج، إلا أن استمرار الهجمات المتبادلة قد يدفع الأطراف إلى تصعيد إضافي لإظهار التفوق العسكري.

ورغم ما وصفه التقرير بتحقيق الولايات المتحدة وإسرائيل نجاحات عسكرية، من بينها تدمير جزء من الأسطول الإيراني، فإن إدارة ترامب لا تمتلك حتى الآن استراتيجية واضحة لإعلان النصر، وفي المقابل، قد تتمكن طهران من اعتبار استمرار النظام في الحكم بمثابة انتصار سياسي في نهاية الصراع.

كما نقل الموقع عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن التحركات الإيرانية في مضيق هرمز تسهم في جر الولايات المتحدة إلى مزيد من التورط في الأزمة، وفي الوقت ذاته، أوضحت طهران علناً وعبر قنوات غير رسمية أنها قد تواصل الهجمات حتى في حال قررت واشنطن إنهاء عملياتها العسكرية، إلى أن تحصل على ضمانات بأن الصراع انتهى فعلياً وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأشار التقرير كذلك إلى أن بعض الشخصيات المقربة من ترامب كانت متحفظة في السابق بشأن شن حملة عسكرية ضد إيران، مفضلة إطالة المرحلة التحضيرية، إلا أن ترامب قرر في النهاية المضي قدماً في العملية العسكرية.

وأوضح أحد المصادر أن ترامب كان متأثراً في ذلك الوقت بالضربات الأمريكية التي استهدفت إيران في يونيو 2025، إضافة إلى نجاح عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير 2026.

وخلص التقرير إلى أن بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية كانوا يأملون في تحقيق نتائج سريعة تسمح لترامب بإعلان النصر، إلا أن الوضع الحالي بات أكثر تعقيداً وغموضاً.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة إيران طهران واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

أموال

رسميا وخلال ساعات.. صرف مرتب شهر مارس 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

ترشيحاتنا

سفير الصين بالقاهرة

سفير الصين بالقاهرة: بكين مستعدة للعمل مع مصر لتعميق التعاون المشترك

طارق النبراوي نقيب المهندسين

نقابة المهندسين نموذج مشرف للديمقراطية.. النبراوي يعلق على تتويج محمد عبد الغني نقيبًا

الرئيس السيسى يشدد على الموقف المصري الرافض للاعتداءات الإيرانية على البحرين

الرئيس السيسى يشدد على الموقف المصري الرافض للاعتداءات الإيرانية على البحرين

بالصور

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

فيديو

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: في عيدها .. تحية للدبلوماسية المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

المزيد