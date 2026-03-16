خناقة الميكروباص .. القبض على سيدة تعدت على أخرى بالسب يالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أخرى بالتعدى عليها بالسب حال إستقلالها سيارة ميكروباص رفقتها بالدقهلية.



بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 15 الجارى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حيث قامت المشكو فى حقها بالتعدى على المجنى عليها بالسب حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص"، وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بالصور، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.



جار إتخاذ الإجراءات القانونية.