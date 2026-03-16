جروح وكدمات .. مشاجرة بين عدد من تجار الخردة بالأسلحة البيضاء بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالصعود أعلى سيارة والتلويح بسلاح أبيض بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بحدوث مشاجرة بين طرف أول (الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وشقيقه وسيدتين "مصابين بجروح قطعية متفرقة") وطرف ثان (أحد الأشخاص وسيدة "مصابين بجروح قطعية) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية مما أدى لحدوث إصابتهم وإعتلاء أحدهم إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق وتهديد الطرف الآخر شاهراً سلاح أبيض لخلافات بينهم حول تجارة الخردة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى التعدى (2 سلاح أبيض – عصا خشبية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم نقل إثنين منهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

