طريقة تخزين الملوخية للحفاظ على اللون والطعم

الملوخية من الخضروات الأساسية على المائدة المصرية، وتحرص كثير من الأسر على تخزينها للاستفادة بها طوال العام، لكن التخزين الخاطئ قد يفقدها لونها الأخضر وطعمها المميز.



خطوات تخزين الملوخية بطريقة صحيحة:



اختيار الملوخية الطازجة



يفضل اختيار أوراق خضراء زاهية وخالية من الاصفرار أو الذبول.

التنظيف الجيد

يتم فصل الأوراق عن العيدان، ثم غسلها جيدا عدة مرات للتخلص من الأتربة، وتركها في مصفاة حتى تتخلص تماما من الماء.

الفرم بعد الجفاف

تفرم الملوخية وهي جافة تماما، لأن وجود الماء يؤدي إلى تلفها وتغير لونها.

التعبئة السليمة

توضع في أكياس أو علب محكمة الغلق بكميات مناسبة للاستخدام مرة واحدة، مع تفريغ الهواء قدر الإمكان.

التخزين في الفريزر

تحفظ الملوخية في الفريزر مباشرة دون سلق، للحفاظ على نكهتها ولونها الأخضر.

أخطاء يجب تجنبها عند تخزين الملوخية:



تخزينها وهي مبللة.



تكرار فك التجميد وإعادة التجميد.



تركها مكشوفة في الفريزر.



ويؤكد خبراء التغذية أن التخزين السليم يساعد في الحفاظ على القيمة الغذائية للملوخية وطعمها المميز لأطول فترة ممكنة.