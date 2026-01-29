مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن تناولهم السجائر أو الشيشة أمام الآخرين لايضرهم أو أنه يسبب مشاكل بسيطة ولكنها في الحقيقة أخطر مما يتوقعون وفي بعض الأحيان يكن أشد ضررا من التدخين التقليدي.



ووفقا لموقع مايو كلينك تكون الآثار الجانبية للتدخين السلبي خطيرة على البالغين والأطفال على حد سواء وتتراوح هذه الآثار الصحية بين زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب، وزيادة وتيرة التهابات الأذن.

اضرار التدخين السلبي على البالغين



يُلحق التدخين السلبي الضرر بالجسم بطرقٍ عديدة و قد يُعاني البالغون المُعرّضون للتدخين السلبي مما يلي:

أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم ، وتصلب الشرايين ، والنوبة القلبية أو السكتة الدماغية .

مشاكل الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD ) والربو .

زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وسرطان الثدي .

مشاكل الصحة الإنجابية مثل انخفاض وزن المواليد (عندما يحدث التعرض أثناء الحمل).



تشير الدراسات إلى أن احتمالية إصابتك بأمراض القلب تزيد بنسبة تصل إلى 30% إذا تعرضت للتدخين السلبي بانتظام.

التدخين السلبي والأطفال



يُعدّ الأطفال والرضع أكثر عرضةً للمشاكل الصحية نتيجة التدخين السلبي، لأن أجسامهم لا تزال في طور النمو وقد يكونون أكثر عرضةً لما يلي:

السعال المتكرر، والعطس، وضيق التنفس أو مشاكل التنفس الأخرى.

التهابات الأذن المتكررة والمزمنة .

نوبات ربو متكررة وأكثر حدة .

التهابات الجهاز التنفسي ، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي .

تضرر عيونهم وأسنانهم.

متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) .

زيادة خطر الإصابة بأورام الدماغ وسرطان الرئة.



نظراً لهذه المخاطر المحتملة، فإن أفضل ما يمكنك فعله لأطفالك وعائلتك وأحبائك هو الإقلاع عن التدخين واستشر طبيبك للحصول على توصياته بشأن أفضل طريقة للإقلاع عن التدخين.