قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي
مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان
الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة
الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة
حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب
السفير الفلسطيني لدى لبنان: الأونروا الشاهد الأساسي على نكبة الشعب
أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
البريميرليج يحسم جدل رايان جيجز وعضوية قاعة المشاهير
اللوحات تتحاور | فاروق حسني يكشف كواليس متحفه الخاص
مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس
الأربعاء أم الخميس؟ موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
اسماء محمد

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن تناولهم السجائر أو الشيشة أمام الآخرين لايضرهم أو أنه يسبب مشاكل بسيطة ولكنها في الحقيقة أخطر مما يتوقعون وفي بعض الأحيان يكن أشد ضررا من التدخين التقليدي.


ووفقا لموقع مايو كلينك تكون الآثار الجانبية للتدخين السلبي خطيرة على البالغين والأطفال على حد سواء وتتراوح هذه الآثار الصحية بين زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب، وزيادة وتيرة التهابات الأذن.

اضرار التدخين السلبي على البالغين


يُلحق التدخين السلبي الضرر بالجسم بطرقٍ عديدة و قد يُعاني البالغون المُعرّضون للتدخين السلبي مما يلي:

أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم ، وتصلب الشرايين ، والنوبة القلبية أو السكتة الدماغية .
مشاكل الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD ) والربو .
زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وسرطان الثدي .
مشاكل الصحة الإنجابية مثل انخفاض وزن المواليد (عندما يحدث التعرض أثناء الحمل).


تشير الدراسات إلى أن احتمالية إصابتك بأمراض القلب تزيد بنسبة تصل إلى 30% إذا تعرضت للتدخين السلبي بانتظام.

تأثير التدخين السلبي على الأطفال

التدخين السلبي والأطفال


يُعدّ الأطفال والرضع أكثر عرضةً للمشاكل الصحية نتيجة التدخين السلبي، لأن أجسامهم لا تزال في طور النمو وقد يكونون أكثر عرضةً لما يلي:

السعال المتكرر، والعطس، وضيق التنفس أو مشاكل التنفس الأخرى.
التهابات الأذن المتكررة والمزمنة .
نوبات ربو متكررة وأكثر حدة .
التهابات الجهاز التنفسي ، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي .
تضرر عيونهم وأسنانهم.
متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) .
زيادة خطر الإصابة بأورام الدماغ وسرطان الرئة.

التدخين السلبي


نظراً لهذه المخاطر المحتملة، فإن أفضل ما يمكنك فعله لأطفالك وعائلتك وأحبائك هو الإقلاع عن التدخين واستشر طبيبك للحصول على توصياته بشأن أفضل طريقة للإقلاع عن التدخين.

التدخين التدخين السلبي أضرار التدخين امام الآخرين أضرار التدخين امام البالغين أضرار التدخين السلبي أضرار التدخين السلبي على البالغين أضرار التدخين السلبي على الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

الاهلي

لاعب الأهلي السابق عن أزمه إمام عاشور: خلص الكلام

بابي ثياو

مدرب منتخب السنغال يوجه رسالة للجماهير بعد إيقافه وتغريمه ماليا

إمام عاشور

ناقد رياضي عن إمام عاشور: سجل مشاكل وأزمات منذ انتقاله للأهلي

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

الدكتور محمد الفحار، وكيل كلية طب المنصورة

محمد الفحار : متحف التشريح الآدمي يضم مجموعة نادرة ومتميزة من أجزاء الجسم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد