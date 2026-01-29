تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ

كشفت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، تفاصيل حالة النجمة سوسن بدر الصحية بعد إصابتها بكسر في قدمها.

المهن التمثيلية توضح حقيقة إصابة سوسن بدر

طمأنت نقابة المهن التمثيلية، جمهور سوسن بدر على حالتها، مؤكدة في بيان صحفي أنها سوف تدخل غرفة العمليات مساء اليوم الخميس 29 يناير في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وأن حالتها الصحية جيدة ومستقرة.

واختتمت نقابة المهن التمثيلية بيانها متمنية الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة، ومؤكدة استمرارها في متابعة حالتها الصحية حتى تتعافى وتعود لممارسة نشاطها الفني.

أزمة صحية طارئة

تعرضت الفنانة المصرية سوسن بدر، لأزمة صحية طارئة، بعدما أصيبت بكسر في القدم، والذي استدعى نقلها إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر مقربة من سوسن بدر، عن خضوع الفنانة الشهيرة لجراحة عاجلة خلال تلك الساعات، بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين بالجيزة، لتركيب شرائح ومسامير لتثبيت الكسر.

كما أضافت المصادر، أن الحالة الصحية لسوسن بدر مستقرة بشكل كبير، إلا أنها سوف تقضي عدة أيام بالمستشفى لحين تحسن حالتها، وتنتقل بعدها إلى منزلها لاستكمال فترة العلاج.

وأوضحت، أن تلك الأزمة ستؤثر على التزامات سوسن بدر الفنية، لذلك سوف تقوم بتأجيل كافة ارتباطاتها الفنية خلال الفترة المقبلة لحين قدرتها على التحرك بشكل سليم.

تفاصيل إصابة سوسن بدر

نُقلت الفنانة سوسن بدر إلى مستشفى الهلال الأحمر بعد تعرضها لإصابة قوية إثر سقوطها في وسط القاهرة، وسط ترقب حالتها الصحية.

وتعرضت سوسن بدر لإصابة بالغة تمثلت في كسر أعلى عظمة الفخذ، ما استدعى نقلها على الفور إلى مستشفى الهلال بميدان رمسيس، حيث جرى حجزها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل ان يتم نقلها للمستشفى خاص بالمهندسين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بلاغًا يفيد بسقوط الفنانة سوسن بدر في أحد شوارع منطقة وسط القاهرة، ما أسفر عن إصابتها بكسر في الفخذ، وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لها قبل نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

3 مسلسلات في انتظار سوسن بدر

الفنانة سوسن بدر تشارك في بطولة مسلسلين دراميين، من المفترض أن يعرضا في السباق الرمضاني المقبل، وهما "الست موناليزا" مع مي عمر، وفاء عامر، أحمد مجدي، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي، ومسلسل "توابع" مع ريهام حجاج، أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وتعاقدت سوسن بدر مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل الفرنساوي أمام الفنان عمرو يوسف، تأليف وإخراج آدم عبدالغفار.