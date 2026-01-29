سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص

أكد مصدر مقرب من الفنانة القديرة سوسن بدر تعرض ساقها للكسر.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنها تتابع حاليًا مع الأطباء، مؤكدًا أنها بصحة جيدة.

وتخوض الفنانة سوسن بدر الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل الست موناليزا.

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.