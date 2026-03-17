أحمد الخطيب يتوجه بالشكر لـ إدارة الزمالك بعد تعيين حسام عبد المنعم

أعرب الكاتب الصحفي ومقدم برنامج “كلم ربنا” أحمد الخطيب عن سعادته بتولي حسام عبد المنعم منصبه الجديد داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي دائمًا يساند أبناءه ويقدر جهودهم.

وقال الخطيب، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، إنه يتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار تعيين حسام عبد المنعم في منصبه الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تقدير النادي لنجومه السابقين وإيمان الإدارة بقدراتهم في خدمة القلعة البيضاء.

وأضاف مقدم برنامج “كلم ربنا” أنه سعيد بوصول رسالته الإعلامية، والتي ساهمت في رسم البسمة على وجه حسام عبد المنعم بعد توليه المهمة الجديدة، مؤكدًا أن دعم رموز الزمالك واجب على الجميع.

واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن سلوك نادي الزمالك على مر السنوات يؤكد دائمًا مساندته لأبنائه والوقوف بجانبهم في مختلف المناصب والمهام داخل النادي.