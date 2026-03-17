حسني عبد ربه يجمع لاعبي الإسماعيلي على مائدة واحدة قبل المرحلة الحاسمة



حرص حسني عبد ربه المدير الرياضي لـ النادي الإسماعيلي على تنظيم عزومة خاصة جمعت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مع أعضاء الجهاز الفني، إلى جانب عدد من عمال النادي، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع الروح المعنوية داخل الفريق قبل انطلاق منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

كسر الضغوط قبل المباريات المقبلة

جاءت هذه المبادرة في توقيت مهم يمر فيه الفريق بمرحلة تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز والاستقرار النفسي، حيث يسعى الجهاز الإداري والفني إلى تخفيف حدة الضغوط التي قد تؤثر على أداء اللاعبين داخل الملعب. وحرص حسني عبد ربه من خلال هذه العزومة على خلق أجواء مختلفة بعيدًا عن التدريبات والمباريات، بما يمنح اللاعبين فرصة للتقارب والتفاعل في أجواء ودية.

أجواء إيجابية وروح عائلية

شهدت العزومة أجواءً مميزة اتسمت بالود والروح الطيبة بين اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والعاملين بالنادي. وتبادل الجميع الأحاديث في أجواء عائلية تعكس حالة من الترابط والانتماء، وهو ما يعزز من تماسك الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب مواجهات مهمة في بطولة الدوري.

تعزيز روح الفريق الواحد

وأكد عدد من لاعبي الإسماعيلي أن مثل هذه المبادرات تلعب دورًا مهمًا في تقوية العلاقات بينهم خارج الملعب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الانسجام داخل المباريات.

كما أشاروا إلى أن الدعم المعنوي وخلق بيئة إيجابية داخل النادي يساعدان الفريق على تقديم أفضل ما لديه خلال المنافسات المقبلة.

استعدادات للمرحلة المقبلة

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو الإسماعيلي أن تكون هذه الخطوة بداية لحالة من التكاتف داخل الفريق، بما يساعده على تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة الثانية من الدوري، وإسعاد جماهير الدراويش التي تنتظر عودة الفريق إلى مستواه المعروف