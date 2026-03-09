فوزي جمال: رفضت تدريب الاسماعيلي بسبب السوشيال ميديا

أكد فوزي جمال نجم النادي الاسماعيلي السابق، أنه رفض عرضاً لتدريب الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم ، وذلك قبل التعاقد مع طارق العشري الذي رحل مؤخراً عن الدراويش وتولى مهمة تدريب فريق فاركو.

وقال فوزي جمال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: تلقيت اتصالات من اللجنة المعينة المكلفة بإدارة النادي الاسماعيلي، لتدريب الفريق قبل قدوم طارق العشري ، لكنني رفضت بسبب السوشيال ميديا التي أصبحت تتحكم في كل كبيرة وصغيرة داخل قلعة الدراويش، وشعرت بأن جمهور الفريق لا يرغب في تواجدي، ولذلك اعتذرت عن عدم قبول المهمة.

وتابع: أزمة الاسماعيلي الحالية إدارية ، واللجنة الحالية تولت المهمة في ظروف صعبة للغاية بعد رحيل مجلس الإدارة السابق برئاسة نصر أبو الحسن، كما أن إيقاف القيد وعدم التعاقد مع صفقات جديدة هذا الموسم، أثر بالسلب على أداء ونتائج الفريق خاصةً أن لاعبي الدراويش ليس لديهم أي خبرات سابقة.