محمد شيحة: مليون جنيه في كل مباراة مقابل بقاء الإسماعيلي في الدوري

أكد محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق: أن قبول حسني عبد ربه مدير رياضي للنادي المنصب حالياً يُحسب له، موضحاً أن عبد ربه لاعب تاريخي ويرغب في خدمة الإسماعيلي.

وواصل شيحة: مجرد قبول عبد ربه المهمة أمر رائع لأن هناك أخرون رفضوا المسئولية وهربوا منهم.

وقال محمد شيحة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : أن رصد 50 ألف جنيه لكل لاعب من أجل الفوز في كل مباراة "حل بلدي" من أجل بقاء الفريق في الدوري.

وتابع : أقترح أن يتم وضع مليون جنيه في غرفة ملابس فريق الإسماعيلي بواقع 50 ألف جنيه لكل لاعب وهذا سيكون حافز لأي لاعب من أجل الفوز ومن ثم البقاء في الدوري لأن أي لاعب أمامه إلتزامات كبيرة تجاه أسرته وأهله وذويه.

وواصل : لقد فعلت ذلك حيث رصدت 50 ألف لكل لاعب قبل مباراة المصري حينما كان يتولى حسام حسن مدرب منتخبنا الوطني تدريب المصري ، ووقتها فاز الأسماعيلي على المصري رغم أن المصري كان قوياً للغاية وقتها.

