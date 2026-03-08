نائب الإسماعيلي السابق: الأهلي باظ من جواه عشان الفريق كله لواءات

أكد محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق: فريق الأهلي حالياً كلها "لواءات" ، وهذا سر تراجع أداء الأهلي خلال الفترة الحالية ، مُعلقاً : في الكورة ..ده مينفعش ..مينفعش 11 لواء في فريق ..لازم يكون فيه عميد وضابط وعسكري وهكذا .

وواصل شيحة: الأهلي "باظ" من جواه عشان الأجواء دي لأن أوضة لبس الفريق فيها مشاكل كثيرة بسبب الفارق الكبير في الرواتب .



وقال محمد شيحة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : الأهلي يعاني من أزمات كثيرة لأن النادي تعاقد مع عدد كبير من النجوم والجميع كان يتوقع أن الأهلي بات مُستعداً للفوز بكأس العالم للأندية لكن لأن الفريق فيه مشاكل كثيرة فالنتائج تراجعت.

وتابع : الأهلي مجابش خلال السنوات الأخيرة لاعب أجنبي كويس لحد دلوقتي إلا ديانج ووسام أبو علي وعلي معلول .

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.