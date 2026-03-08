الأهلي يرفض عرض المصري لشراء عمر الساعي ويؤجل تقييم اللاعبين المعارين

في خطوة مفاجئة، رفض النادي الأهلي الاستجابة لطلب النادي المصري البورسعيدي لشراء اللاعب عمر الساعي بشكل نهائي.

التقييم قبل أي قرارات

وأكد ييس توروب، المدير الفني للأهلي، على ضرورة تأجيل أي قرارات تتعلق باللاعبين المعارين، حتى يتم الانتهاء من تقييمهم بدقة من ناحية الأداء والفائدة المستقبلية للفريق.

موقف عمر الساعي

يأتي هذا القرار في إطار حرص الأهلي على إدارة ملف اللاعبين المعارين بشكل مدروس، لضمان عدم التفريط في مواهب قد تكون مفيدة للفريق في الموسم المقبل، سواء من ناحية المشاركات المحلية أو القارية.