شخص مجهول يعتدي بالضرب على عجوز مسن بشوارع المحلة وأمن الغربية يفحص

يكثف ضباط مباحث مديرية أمن الغربية صباح اليوم لكشف غموض واقعة الاعتداء علي عجوز مسن عقب عودته من صلاة الفجر في نهار شهر رمضان المبارك علي أيدي بلطجي مجهول الهوية بالأيدي والشوم بمنطقة شارع العباسي الجديد بمدينة المحلة الكبرى.

تفاصيل الواقعة

وجاء ذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك للواقعة الاعتداء في حق العجوز المسن ورصد إحدى الكاميرات ملابسات الواقعة وسط استغاثات أسرة الضحية للجهات التحقيق بسرعه التحرك وضبط الجاني مرتكب الواقعة.

سرعة ضبط المتهم

الجدير بالذكر أن مدير المباحث الجنائية أوصي بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة ولفيف من معاونيه لتحديد هوية مرتكب الواقعة لعرضه على جهات التحقيق.

https://youtu.be/QCTqJEP0Jp0