قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة

صاروخ
صاروخ
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "هيئة البث الإسرائيلية"، أن أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو إسرائيل خلال 24 ساعة.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إسرائيل باستخدام مادة الفوسفور الأبيض الحارقة في هجمات على بلدة يحمر جنوبي لبنان، في إطار الحرب مع "حزب الله" التي اندلعت مطلع الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، إن الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل غير قانوني الفوسفور الأبيض" في هجوم بالمدفعية على منازل في بلدة يحمر في الثالث من مارس.

وأوضح تقرير "هيومن رايتس ووتش"، أن المنظمة تحققت من سبع صور، وحددت موقعها الجغرافي، تُظهر ذخائر الفوسفور الأبيض لدى انفجارها في الجو فوق منطقة سكنية، فيما تعاملت فرق الدفاع المدني مع حريقين على الأقل في منزلين في البلدة، إلى جانب اشتعال النيران في سيارة.

وتستخدم ذخائر الفوسفور الأبيض، وهي مادة قابلة للاشتعال عند التماس مع الأكسجين، بهدف تشكيل ستار دخاني وإنارة أرض المعركة، لكنها قد تستعمل كذلك كسلاح قادر على التسبب بحروق قاتلة لدى البشر، وفشل في الجهاز التنفسي والأعضاء، وأحيانا الموت. 

وخلال الأعوام الماضية اتهمت الحكومة اللبنانية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش الإسرائيلي باستخدام مادة الفوسفور الأبيض في هجمات على جنوبي لبنان، وأكدت السلطات اللبنانية أنها تسبّبت بأضرار للبيئة والسكان. 

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية باستهداف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي والفوسفوري قريتي تل نحاس والخيام الواقعتين قرب الحدود مع إسرائيل.

البث الإسرائيلية لبنان القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

القمر

إنجاز فضائي تاريخي.. نجاح غير مسبوق في زراعة الحمص داخل تربة قمرية

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كريستيانو جونيور

صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

بالصور

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد