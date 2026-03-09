قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الهجوم الإيراني.. شركة بترول بحرينية تعلن حالة القوة القاهرة
إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة.. وبابكو إنرجيز بالبحرين
ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير
الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية
أمريكا تزعم عدم استهدافها لآبار النفط الإيرانية
هل تتضاعف السيئات كالحسنات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي والجوف
هل انتهت مغامرة كامويش في الأهلي مبكرا؟.. استبعاده المتكرر يثير علامات الاستفهام حول مستقبله مع توروب
تضحيات صنعت مجد .. 9 مارس يوم الشهيد
ماذا يحدث عند قراءة سورة الزلزلة في رمضان؟ 21 معجزة يغفل عنها كثيرون
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان

هاجر رزق

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إسرائيل باستخدام مادة الفوسفور الأبيض الحارقة في هجمات على بلدة يحمر جنوبي لبنان، في إطار الحرب مع "حزب الله" التي اندلعت مطلع الأسبوع الماضي.


 

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل غير قانوني الفوسفور الأبيض" في هجوم بالمدفعية على منازل في بلدة يحمر في الثالث من مارس.



 

وأوضح تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن المنظمة تحققت من سبع صور، وحددت موقعها الجغرافي، تُظهر ذخائر الفوسفور الأبيض لدى انفجارها في الجو فوق منطقة سكنية، فيما تعاملت فرق الدفاع المدني مع حريقين على الأقل في منزلين في البلدة، إلى جانب اشتعال النيران في سيارة.



 

وتستخدم ذخائر الفوسفور الأبيض، وهي مادة قابلة للاشتعال عند التماس مع الأكسجين، بهدف تشكيل ستار دخاني وإنارة أرض المعركة، لكنها قد تستعمل كذلك كسلاح قادر على التسبب بحروق قاتلة لدى البشر، وفشل في الجهاز التنفسي والأعضاء، وأحيانا الموت.


 

وخلال الأعوام الماضية اتهمت الحكومة اللبنانية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش الإسرائيلي باستخدام مادة الفوسفور الأبيض في هجمات على جنوبي لبنان، وأكدت السلطات اللبنانية أنها تسبّبت بأضرار للبيئة والسكان.


 

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية باستهداف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي والفوسفوري قريتي تل نحاس والخيام الواقعتين قرب الحدود مع إسرائيل.

