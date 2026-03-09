كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، رفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط إلى المستوى الثالث بنظامها المؤلف من أربعة مستويات، مطالبة مواطنيها بمغادرة تلك الدول.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) اليوم /الاثنين/ أن رفع مستوى التحذير يشمل البحرين والإمارات وعمان وقطر والكويت والسعودية والأردن، موضحة أن المستوى الثالث مطبق في السعودية على منطقة رأس تنورة والمنطقة المحيطة في دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا من حقل شيبة النفطي أو قاعدة الأمير سلطان الجوية، وفي الأردن يغطي كافة المناطق الواقعة شرقي مدينة الزرقاء الحدودية.

وحثت الوزارة كافة المواطنين ممن يخططون لزيارة المناطق المشمولة بالتحذير على إلغاء رحلاتهم أو تأجيلها، كما طالبت المواطنين الموجودين حاليا في تلك البلدان بالمغادرة إذا لم يكن وجودهم ضروريا.