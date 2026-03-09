رئيسة البرلمان الأوروبي: ندعم الشعب الإيراني في تقرير مصيره

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "رئيسة البرلمان الأوروبي" أنها تدعم الشعب الإيراني في تقرير مصيره.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار إنهاء الحرب الجارية مع إيران سيكون قرارا مشتركا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع احتفاظه بالكلمة الأخيرة بشأن توقيت إنهاء العمليات.

وقال ترامب- فى لقاء أجراه هاتفياً مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية:" إن قرار وقف الحرب سيتم بالتشاور مع نتنياهو".. مؤكدا أنه سيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نتنياهو سيكون له رأي في توقيت إنهاء الحرب لكنه أكد أن القرار النهائي سيعود إليه.. قائلا : "إن إيران كانت ستدمر إسرائيل لولا وجوده هو ونتنياهو ، لقد عملنا معاً ودمرنا دولة أرادت تدمير إسرائيل".

وأضاف ترامب أنه ليس سعيدا بشأن اختيار مجتبي خامنئي مرشدا أعلى جديدا لإيران، خلفا لوالده.

ورداً على سؤال حول إمكانية استمرار إسرائيل في الحرب ضد إيران حتى بعد قرار الولايات المتحدة وقف ضرباتها.. رفض ترامب الخوض في هذا الاحتمال النظري.. قائلا : "لا أعتقد أن ذلك سيكون ضرورياً".

جاء ذلك بعد أيام من بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران ، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسئولين.