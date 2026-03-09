قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف مستوطنات كريات شمونة في إسرائيل بهجوم صاروخي

أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن حزب الله استهداف كريات شمونة في شمال إسرائيل بالصواريخ "رداً على الهجمات الإسرائيلية على عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم، إنه "لا أحد في لبنان سيقبل بالسلام وفق الشروط الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن هناك أفكاراً مطروحة لوقف الحرب، خصوصاً من الجانب الفرنسي.

وأضاف أن الحكومة "مستعدة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل ضمن إطار يشمل شقاً مدنياً وبرعاية دولية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن لبنان "لا يسعى إلى مواجهة مع حزب الله، لكنه لن يرضخ للابتزاز".

وأكدت تصريحات المسؤول اللبناني أهمية الموازنة بين حماية مصالح البلاد والتعاون مع الوسطاء الدوليين لضمان استقرار الوضع الأمني والسياسي.

حزب الله إسرائيل لبنان ضاحية بيروت الجنوبيّة استهداف كريات شمونة

