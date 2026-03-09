حزب الله يعلن استهداف مستوطنات كريات شمونة في إسرائيل بهجوم صاروخي

أعلن حزب الله استهداف كريات شمونة في شمال إسرائيل بالصواريخ "رداً على الهجمات الإسرائيلية على عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم، إنه "لا أحد في لبنان سيقبل بالسلام وفق الشروط الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن هناك أفكاراً مطروحة لوقف الحرب، خصوصاً من الجانب الفرنسي.

وأضاف أن الحكومة "مستعدة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل ضمن إطار يشمل شقاً مدنياً وبرعاية دولية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن لبنان "لا يسعى إلى مواجهة مع حزب الله، لكنه لن يرضخ للابتزاز".

وأكدت تصريحات المسؤول اللبناني أهمية الموازنة بين حماية مصالح البلاد والتعاون مع الوسطاء الدوليين لضمان استقرار الوضع الأمني والسياسي.