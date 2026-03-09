تشافي يفجر مفاجأة: لن أعود إلى برشلونة مرة أخرى

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز مفاجأة بشأن مستقبله مع برشلونة، بعدما تحدث عن طبيعة علاقته بالنادي الكتالوني عقب رحيله عن تدريب الفريق.

وكان تشافي قد غادر منصبه كمدير فني لبرشلونة في 30 يونيو 2024، قبل أن يتولى الألماني هانز فليك قيادة الفريق لاحقًا.

وقال تشافي في تصريحات إعلامية إن علاقته مع برشلونة انتهت بالفعل، سواء كلاعب أو كمدرب، مشيرًا إلى أنه لا يفكر في العودة مرة أخرى للعمل داخل النادي.

وأضاف: "الجميع يعلم مدى حبي لبرشلونة، فكل أفراد عائلتي من مشجعي النادي".

كما تطرق تشافي إلى ملف عودة الأسطورة ليونيل ميسي في عام 2023، مؤكدًا أن اللاعب كان مستعدًا للعودة، لكن رئيس النادي خوان لابورتا تراجع عن إتمام الصفقة.

يُذكر أن تشافي قاد برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2022-2023، إلى جانب الفوز ببطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم نفسه.