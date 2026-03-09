أعنف نوات الشتاء.. ماذا نعرف عن نوة الحسوم التي تضرب الإسكندرية؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

تترقب مدينة الإسكندرية اليوم قدوم نوة الحسوم، إحدى أقوى النوات الشتوية التي تشهدها المدينة الساحلية كل عام، والتي غالبًا ما يصاحبها طقس شديد التقلب يتضمن أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

أعلن أيمن عطية رفع حالة الطوارئ بجميع الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، تحسبًا لتداعيات النوة المتوقعة.

وأكد المحافظ ضرورة استعداد الأجهزة التنفيذية بشكل كامل للتعامل مع موجة الطقس السيئ، مع متابعة أعمال تصريف مياه الأمطار وانتشار المعدات وفرق الطوارئ في مختلف المناطق.

موعد النوة ومدتها

وبحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تبدأ نوة الحسوم اليوم في 9 مارس 2026، وتستمر نحو 7 أيام متواصلة، وتشهد خلالها المدينة أمطارًا كثيفة ورياحًا نشطة قد تصل إلى حد العواصف، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر.

سبب قوة نوة الحسوم

تُعد نوة الحسوم من أكثر النوات تأثيرًا على الإسكندرية، نظرًا لما يصاحبها من اضطرابات جوية قوية، تشمل أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية ورياحًا سريعة، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع مستوى الأمواج.

كما تسهم هذه النوة في تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ما يجعلها من أشد فترات الشتاء قسوة على المدينة الساحلية.

معلومات مهمة عن نوة الحسوم

هناك عدة معلومات مرتبطة بهذه النوة التي يعرفها سكان الإسكندرية جيدًا، من أبرزها:

  • أُطلق عليها اسم الحسوم لأن الشمس تظهر خلالها بشكل ساطع، ويقال إنها تفصل بين فصلي الشتاء والربيع.
  • تبدأ عادة خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس من كل عام.
  • الموعد المتعارف عليه لها هو 9 مارس.
  • تستمر في الغالب لمدة تصل إلى 7 أيام.
  • تُعد من أشد النوات التي تؤثر على المحافظات الساحلية.
  • تتميز بحدوث برق ورعد قويين إلى جانب هطول أمطار غزيرة.
  • تعتبر آخر النوات الممطرة القوية قبل انتهاء فصل الشتاء.

نوة الشمس الكبرى بعد الحسوم

وبعد انتهاء نوة الحسوم، تتعرض المدينة لنوة أخرى تعرف باسم نوة الشمس الكبرى، والتي من المتوقع أن تبدأ في 18 مارس 2026 وتستمر لمدة يومين فقط. وغالبًا ما تكون مصحوبة بأمطار ورياح شرقية، لكنها أقل شدة مقارنة بنوة الحسوم.

النوات المتبقية في الشتاء

ما زال موسم الشتاء يحمل عدة نوات أخرى متوقعة في الإسكندرية، أبرزها:

  • نوة الشمس الكبرى: تبدأ في 18 مارس 2026 وتستمر يومين، وغالبًا ما تكون ممطرة مع رياح شرقية.
  • نوة عوة (برد العجوزة): تبدأ في 24 مارس 2026، وتتميز بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
نوة الحسوم نوات الشتاء الإسكندرية مدينة الإسكندرية أعنف نوات الشتاء أقوى النوات الشتوية

