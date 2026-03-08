محمد شيحة يكشف العروض الثلاثة من الإمارات وليبيا لرعاية الإسماعيلي

أكد محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق: أن الفترة الماضية شهدت كثيرة لإيجاد حلول مالية تدر أمولاً للنادي العريق الذي يعاني بشكل واضح من أزمات مالية طاحنة.

وواصل شيحة: تلقينا عروض لرعاية الإسماعيلي بواقع عرضين من الإمارات وعرض من ليبيا، والجميع يعلم أنني كنت وراء هذه العروض وتدخلت من أجل إنقاذ النادي من أزماته المالية المتراكمة.

وقال محمد شيحة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : كان من الممكن إنهاء صفقة استثمارية من هذه العروض ، لكن تباطئ المجلس في التعامل مع هذا العرض وتسريب بعض المعلومات الخاطئة تسبب في فشل هذه الصفقة.

