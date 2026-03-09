فوزي جمال: مباريات الاسماعيلي المتبقية حياة أو موت.. وأثق في خالد جلال

أكد فوزي جمال لاعب النادي الاسماعيلي السابق، أن المباريات المقبلة للفريق الأول لكرة القدم في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز، بمثابة مباريات كؤوس ولا تقبل القسمة على اثنين بأي حال من الأحوال.



وقال فوزي جمال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: مباريات الاسماعيلي المتبقية في بطولة الدوري الممتاز ، حياة أو موت ، ولا بديل عن الفوز حتى يتمكن الفريق من عبور هذه الأزمة الكبيرة والهروب من قاع جدول الترتيب ، وأثق في الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال ، فهو مدرب مميز ، ورغم توليه المهمة في توقيت حرج للغاية إلا أنه قادر على لم شمل الفريق في المباريات القادمة والخروج من هذا المأزق.

وتابع: جمهور الاسماعيلي سيكون كلمة السر في بقاء الفريق بالدوري الممتاز هذا الموسم ، وأطالبهم بمؤازرة الفريق في المباريات القادمة من المدرجات ، كما أن المرحلة الحالية تحتاج مساندة الجميع ، سواءً اللاعبين القدامى أو رؤساء النادي السابقين وكل محب حقيقي للدراويش من أجل تجاوز هذه الكبوة.