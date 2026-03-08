شيحة: أحضرت 12 لاعبا أجنبيا لكن مسئولي الأسماعيلي رفضوا دخولهم لفندق الإقامة

أكد محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق، أنه أحضر 12 لاعبا أجنبيا لإدارة النادي من أجل الخضوع للاختبار في الإسماعيلي، لكنه فوجئ برفض مجلس الإسماعيلي دخول هؤلاء اللاعبين فندق الإقامة لمجرد أنني أحضرتهم.

وقال شيحة: تعرضت لهجمات وحروب شرسة من جانب كثيرين داخل قلعة الإسماعيلي وقالوا كيف لهذا الشاب أن يحل أزمات كُبرى داخل الأسماعيلي بعدما فشلنا في إنهاءها.

وأضاف محمد شيحة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : البعض داخل الإسماعيلي بيحارب أي نموذج.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.