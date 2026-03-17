قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال أفريقيا.. إيمانويل إيبويه مراقبا لمباراة بيراميدز والجيش الملكي
الأهلي يحتج على قرار كاف ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي
دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. ردده يجبر الله خاطرك مثلما جبر النبي
زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026
دعاء ليلة القدر مكتوب طويل.. يزيد الرزق ويغفر الذنوب الكثيرة
بـ 39 ألف جنيه | أغلى علبة كحك في مصر تثير الجدل.. ماذا بداخلها؟
حصر الإيجار القديم.. اعرف ضوابط تقسيط الفروق | هام للمستأجرين
هجوم بمسيرة على فندق في بغداد دون إصابات
ترامب: لدينا آلاف الجنود في اليابان وكوريا وألمانيا ولكنها ترفض إرسال قوات إلى هرمز
هل يجوز الزواج الإلكتروني؟.. علي جمعة: الفكرة ليست مرفوضة بشرط الأمان السيبراني
استعدادا لعيد الفطر 2026 | الزراعة: تجهيز حدائق الحيوان لاستقبال المواطنين .. ضخ الأسماك والسلع والكعك والبسكويت بأسعار مخفضة.. وتكثيف الرقابة على الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الزراعة
شيماء مجدي

الزراعة:

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها وهيئاتها الخدمية


زيادة ضخ السلع الغذائية واللحوم والدواجن وبيض المائدة والأسماك بأسعار مخفضة


طرح كعك وبسكويت عيد الفطر بجودة عالية وأسعار مخفضة
 

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها وهيئاتها الخدمية ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين خلال فترة الإجازة.

وأصدر  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهات عاجلة لقيادات الوزارة بضرورة تكثيف الجهود ورفع حالة الضرورة القصوى بجميع القطاعات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تأثر العمل خلال أيام العيد.

ووجه بتغعيل غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة العيد، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، مشدداً على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي لا تهاون فيها.

وشدد فاروق، على زيادة ضخ السلع الغذائية واللحوم والدواجن وبيض المائدة والأسماك في المنافذ التابعة للوزارة الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، من خلال القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مع التأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الرقابة الصحية، كلف الوزير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات حفظ اللحوم ومنافذ بيع الدواجن ومحال الأسماك ، وأماكن تداول المنتجات ذات الأصل الحيواني، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فضلا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول، إلى جانب تكثيف المرور على المجازر الحكومية وأسواق الحيوانات الحية ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات والدواجن ومنع تداول أي حيوانات مريضة، واستمرار أعمال الترصد الوبائي لمنع ظهور أي بؤر مرضية، مع استمرار تلقى شكاوى وبلاغات واستفسارات المواطنين من خلال غرف العمليات والخط الساخن.

وشدد وزير الزراعة أيضاً على استمرار العمل بالمعامل والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة خلال إجازة العيد، وعلى رأسها: الحجر الزراعي، و معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعمل متبقيات المبيدات، والمعمل المركزي للمبيدات، والمعمل المركزي لفحص وإنتاج ومراقبة تصدير البطاطس، لضمان عدم توقف حركة فحص الأغذية أو الصادرات الزراعية، أو تعطيل مصالح المتعاملين، مع تنظيم نوبتجيات للعمل بجميع القطاعات الخدمية والإنتاجية.

كما وجه بمتابعة الحقول الزراعية من خلال أجهزة الإرشاد الزراعي والباحثين ومهندسي المكافحة، خاصة زراعات القمح، مع استمرار التواصل مع المزارعين وتقديم التوصيات الفنية اللازمة.

وفي إطار الاستعداد لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، تم الانتهاء من تهيئة الحدائق التابعة للوزارة وحدائق الحيوان الإقليمية لاستقبال الزائرين، في حديقة الاسماك بالقاهرة وحديقة النزهة بالاسكندرية، وكفر الشيخ، والزقازيق، والفيوم وبني سويف وذلك من خلال تكثيف أعمال النظافة والصيانة والتجميل، وزيادة أماكن الجلوس وسلات المهملات، وتجهيز دورات المياه، وتنفيذ أعمال الرش الدوري لمكافحة الحشرات.

كما تقرر فتح الحدائق يومياً من حتى الخامسة مساء، مع تنظيم نوبتجيات من الأطباء البيطريين والعاملين لضمان سلامة الحيوانات والزائرين، بالإضافة إلى عرض بعض الولادات الحديثة للحيوانات والطيور لإتاحة الفرصة للأطفال والزائرين لمشاهدتها.

وفي إطار توفير منتجات العيد للمواطنين، أعلن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية عن طرح مجموعة من منتجات كعك وبسكويت عيد الفطر بجودة عالية وأسعار مناسبة،
وجاءت قائمة الأسعار كالتالي كحك سادة بسعر 185 جنيها، كحك مكسرات: 280 جنيها،بسكويت نشادر: 180 جنيها وبسكويت لوكس: 200 جنيه، وبيتي فور سادة: 270 جنيها، وبيتي فور مشكل: 320 جنيها وغريبة سادة: 200 جنيه، وغريبة بالمكسرات: 280 جنيها، وميني سادة / عجوة: 100 جنيه.
واكدت انه يتم بيعها بمقر المعهد يوميا من الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساء.

الزراعة وزير الزراعة كعك عيد الفطر بسكويت السلع

