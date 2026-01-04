سوسن بدر: أسماء جلال موهوبة وريهام حجاج لا تترك تفصيلة دون اهتمام

حلّت سوسن بدر ضيفة على برنامج «نجمك مع يارا» في أولى حلقات الموسم الثاني، وتحدثت بصراحة عن مسيرتها الفنية وكواليس أعمالها وتجاربها المختلفة مع زملائها.



وعن مسلسل «اشغال شقة» وكواليس العمل، قالت سوسن: "أسماء جلال موهوبة جدًا، وشاطرة ومجتهدة، وتحب عملها بشدة، ومتطورة ومركزة ولديها حضور بديع، حتى مهما كان نوع الدور الذي تؤديه، سواء أدوارًا تراجيدية أو كوميدية، فهي متفوقة فيهم جدًا".

وعن زميلتها ريهام حجاج، قالت: "حبيبة قلبي، أنتِ فنانة موهوبة ومبدعة، وجميلة في الشكل والروح، أشعر بسعادة كبيرة حين أعمل معها، وأعرف أن العمل سيكون ناجحًا، لأنه لا توجد تفصيلة لا توليها اهتمامًا".

وتحدثت عن فترة الغياب والهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا لم أغب عن اختياري، بل كنت أتحمل وجع الناس الذين يحفرون حولي، وكل غياب كان له معنى، وكل موقف مواجهة كان فرصة للعودة أقوى".

وأضافت: "طالما بناتي وأحفادي بخير، فأنا بخير. الحملة الأخيرة تثبت أنها لجان، وليست من الشعب المصري، وأنا معروفة بوطنيتي الشديدة، ولا يمكن لأحد أن يزايد على ذلك".

واختتمت سوسن بدر حديثها برسالة للجمهور، قائلة: "البرنامج ليس مجرد أسئلة وإجابات محفوظة، نحن هنا نقرب الإنسان قبل النجم، نتحدث عن اللحظة التي غيرت حياتك، وعن التجارب التي شكلتها. سنتحدث عن النجاح، ولكن أيضًا عن الخوف والفقدان والخذلان والوحدة وسط الزحمة، وسنتحدث بصراحة شديدة".