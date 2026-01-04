قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمة بدون مقابل.. الاتحاد السكندري يقترب من حسم ثنائي بيراميدز | خاص
المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
سوسن بدر: أسماء جلال موهوبة وريهام حجاج لا تترك تفصيلة دون اهتمام

تقى الجيزاوي

حلّت سوسن بدر ضيفة على برنامج «نجمك مع يارا» في أولى حلقات الموسم الثاني، وتحدثت بصراحة عن مسيرتها الفنية وكواليس أعمالها وتجاربها المختلفة مع زملائها.


وعن مسلسل «اشغال شقة» وكواليس العمل، قالت سوسن: "أسماء جلال موهوبة جدًا، وشاطرة ومجتهدة، وتحب عملها بشدة، ومتطورة ومركزة ولديها حضور بديع، حتى مهما كان نوع الدور الذي تؤديه، سواء أدوارًا تراجيدية أو كوميدية، فهي متفوقة فيهم جدًا".

وعن زميلتها ريهام حجاج، قالت: "حبيبة قلبي، أنتِ فنانة موهوبة ومبدعة، وجميلة في الشكل والروح، أشعر بسعادة كبيرة حين أعمل معها، وأعرف أن العمل سيكون ناجحًا، لأنه لا توجد تفصيلة لا توليها اهتمامًا".

وتحدثت عن فترة الغياب والهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا لم أغب عن اختياري، بل كنت أتحمل وجع الناس الذين يحفرون حولي، وكل غياب كان له معنى، وكل موقف مواجهة كان فرصة للعودة أقوى".

وأضافت: "طالما بناتي وأحفادي بخير، فأنا بخير. الحملة الأخيرة تثبت أنها لجان، وليست من الشعب المصري، وأنا معروفة بوطنيتي الشديدة، ولا يمكن لأحد أن يزايد على ذلك".

واختتمت سوسن بدر حديثها برسالة للجمهور، قائلة: "البرنامج ليس مجرد أسئلة وإجابات محفوظة، نحن هنا نقرب الإنسان قبل النجم، نتحدث عن اللحظة التي غيرت حياتك، وعن التجارب التي شكلتها. سنتحدث عن النجاح، ولكن أيضًا عن الخوف والفقدان والخذلان والوحدة وسط الزحمة، وسنتحدث بصراحة شديدة".

سوسن بدر برنامج «نجمك مع يارا مسلسل «اشغال شقة»

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: حين يصير العِلمُ سكينةً.. ثمانون عامًا من حكمةٍ تصون الوئام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاوبوي بيستعرض عضلاته

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

