الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية

سوسن بدر
سوسن بدر
سعيد فراج

كشفت الفنانة سوسن بدر عن أنها لا تخشى الموت وترى أنه نوعا من الحرية وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع. 

وقالت سوسن بدر فى برنامج “عندى سؤال”: الموت ليس شيئًا سيئًا، الموت حرية، بل منتهى الحرية، لأننا نتخلص من اللحم والعضم بجسد الأنسان.

وأضافت سوسن بدر :  أعتقد أن الموت يعنى عودتنا الى أرواح حرة حتى أن يأذن الله بأمره فى هذه الروح. 

سوسن بدر تتعاقد على بطولة مسلسل “الست موناليزا”

من ناحية أخرى تعاقدت الفنانة سوسن بدر على مسلسل الست موناليزا، لتشارك بهذا التعاقد الفنانة مي عمر، وهو من إخراج محمد علي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وسوف يتم عرضه على قنوات mbc خلتل موسم رمضان القادم لعام 2026.

مي عمر تعلن تفاصيل مشاركتها في موسم رمضان 2026

وكانت قد أعلنت الفنانة مي عمر، منذ أيام قليلة، عن تفاصيل مسلسلها الجديد الذي تنافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2026.

وشاركت مي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة من سيناريو المسلسل وكتبت : "بسم الله توكلنا على الله .. مسلسل الست موناليزا رمضان 2026 إن شاء الله .. يُعرض على بيتي وشركاء نجاحي شاشة MBC مصر .. تأليف محمد سيد بشير .. إخراج محمد علي .. أوعدكم بعمل يلمس القلوب .. ودايمًا بدعواتكم وحبكم ودعمكم بنكبر".

أبطال وصناع مسلسل الست موناليزا

وكان قد اجتمع صناع المسلسل بحضور النجمة مي عمر والمؤلف محمد سيد بشير والمخرج محمد علي والفنانة شيماء سيف والفنانة وفاء عامر والفنان أحمد مجدي، من أجل بروفات وتحديد أبعاد كل شخصية خلال الأحداث، الذي سيكون بمثابة مفاجأة مدوية للجمهور.

أعمال سوسن بدر

وقد شاركت الفنانة سوسن بدر في مسلسل “أثينا”، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، وجاء العمل في إطار درامي نفسي، حيث سلّط الضوء على التأثيرات المعقدة لتطور التكنولوجيا على المجتمع، خاصة بين جيل الشباب. وتناول المسلسل فكرة التلاعب بالعقول، سواء عبر تدخلات بشرية أو غير بشرية، وكيف يمكن لهذا التطور أن يتحول من نعمة إلى خطر يهدد الإنسان نفسه.

أبطال مسلسل أثينا 

وضم مسلسل أثينا عددًا من الفنانين في بطولته، ومن أبرزهم: الفنانة ريهام حجاج، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة سوسن بدر، الفنان نبيل عيسى، الفنان أحمد مجدي، الفنان علي السبع، الفنان محمود قابيل، الفنان عمر السعيد، الفنان تامر هاشم، الفنانة ميران عبدالوارث، الفنانة چيدا منصور، الفنانة چنا الأشقر، الفنانة دونا إمام، الفنانة مريم الفرجاني، الفنانة ياسمين الهواري، الفنان شريف حافظ، والعمل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج يحيي إسماعيل.

سوسن بدر الفنانة سوسن بدر أعمال سوسن بدر أفلام سوسن بدر الموت

