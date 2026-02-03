بيراميدز يغادر مساء اليوم لـ الإسكندرية لمواجهة سموحة غداً

يغادر فريق نادي بيراميدز القاهرة مساء اليوم الثلاثاء متوجها إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهته القادمة أمام فريق سموحة غدا الأربعاء بالجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الفريق السماوي تدريباته اليوم، قبل إعلان قائمة الفريق والسفر إلى الإسكندرية.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلاً على حساب سموحة في الخامسة من مساء الأربعاء 4 فبراير على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة

وتذاع مباراة بيراميدز وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت فى حضور كوكبة من النجوم المصري.

ترتيب بيراميدز وسموحة فى جدول الدوري المصري

ويحتل بيراميدز وصافة الدوري برصيد 28 نقطة، وجاء سموحة في المركز الـ8 برصيد 22 نقطة.



