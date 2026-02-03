قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد رشوان يطعن على قرار لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة بشأن لاعبي بيراميدز

محمد رشوان
محمد رشوان
القسم الرياضي

تقدم المحامي محمد رشوان باستئناف على القرار الصادر من اتحاد الكرة بشأن حفظ شكوى لاعبي قطاع ناشئين بيراميدز.

وقال رشوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تقدمت بصفتي وكيلا عن لاعبي بيراميدز الناشئين يوسف عبدالله وسعد طارق ومحمد مكاوي ومحمد علي ومحمد ناجي بطعن بالاستئناف علي القرار الصادر من لجنه شئون اللاعبين بحفظ شكواهم الخاصة ببطلان قيدهم في النادي .

وأضاف: وشمل الاستئناف طلب عاجل برفع أسماء اللاعبين من قوائم الفريق، ولنا كلمه إلي وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وإلي هاني أبو ريده رئيس اتحاد كرة القدم المصري .

وأوضح : هل توجيهات الرئيس السيسي برعاية النشء وإخراج 6 آلاف محترف تعني لديكم القيد الإجباري باستمارة عبودية وإذلال.

وأردف : هل يصح قيد لاعبين أعمارهم ١٦ عاما رغم أنوف أولياء أمورهم وبدون أصول مستندات. 

وأكمل: وبخلاف رغبتهم المبلغة لاتحاد كره القدم بإخطار رسمي هل ضرب عرض الحائط سيظل مستمرا ومخالفة لوائح الاتحاد الدولي لكره القدم ستظل لمصلحة ناد واحد.

وواصل: هل هناك دولة في العالم يجبر فيها اللاعب القاصر الهاوي، هل هناك دولة في العالم تطرد لاعبين من المنتخب من أجل عيون نادي في الدوري أيا كان، النيابة العامة تدخلت في الأمر وأخطرت مسئولي النادي والاتحاد بالمثول للتحقيق. 

واختتم رشوان تصريحاته: أنا أخاطب وزير الشباب والرياضة حسم هذا الأمر، فما يحدث مستحيل أن يصدقه عقل.

اتحاد الكرة محمد رشوان بيراميدز نادي بيراميدز فريق بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة

ارسنال وتشيلسي

قمة نارية.. موعد مباراة أرسنال وتشيلسى فى نصف النهائى كأس الرابطة والقناة الناقلة

شيكوبانزا

الدردير: شيكوبانزا لو شغل دماغه هيبقى أقوى جناح شمال في مصر

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد