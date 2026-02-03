محمد رشوان يطعن على قرار لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة بشأن لاعبي بيراميدز

تقدم المحامي محمد رشوان باستئناف على القرار الصادر من اتحاد الكرة بشأن حفظ شكوى لاعبي قطاع ناشئين بيراميدز.

وقال رشوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تقدمت بصفتي وكيلا عن لاعبي بيراميدز الناشئين يوسف عبدالله وسعد طارق ومحمد مكاوي ومحمد علي ومحمد ناجي بطعن بالاستئناف علي القرار الصادر من لجنه شئون اللاعبين بحفظ شكواهم الخاصة ببطلان قيدهم في النادي .

وأضاف: وشمل الاستئناف طلب عاجل برفع أسماء اللاعبين من قوائم الفريق، ولنا كلمه إلي وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وإلي هاني أبو ريده رئيس اتحاد كرة القدم المصري .

وأوضح : هل توجيهات الرئيس السيسي برعاية النشء وإخراج 6 آلاف محترف تعني لديكم القيد الإجباري باستمارة عبودية وإذلال.

وأردف : هل يصح قيد لاعبين أعمارهم ١٦ عاما رغم أنوف أولياء أمورهم وبدون أصول مستندات.

وأكمل: وبخلاف رغبتهم المبلغة لاتحاد كره القدم بإخطار رسمي هل ضرب عرض الحائط سيظل مستمرا ومخالفة لوائح الاتحاد الدولي لكره القدم ستظل لمصلحة ناد واحد.

وواصل: هل هناك دولة في العالم يجبر فيها اللاعب القاصر الهاوي، هل هناك دولة في العالم تطرد لاعبين من المنتخب من أجل عيون نادي في الدوري أيا كان، النيابة العامة تدخلت في الأمر وأخطرت مسئولي النادي والاتحاد بالمثول للتحقيق.

واختتم رشوان تصريحاته: أنا أخاطب وزير الشباب والرياضة حسم هذا الأمر، فما يحدث مستحيل أن يصدقه عقل.