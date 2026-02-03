قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
رياضة

حقيقة انتقال إبراهيم عادل لـ الأهلي.. ورد مفاجئ من بيراميدز

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف نادي بيراميدز من الأنباء المتداولة بشأن احتمالية انتقال إبراهيم عادل إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "بيراميدز يرد حول موقفه من إبراهيم عادل بعد رحيله إلى نورشيلاند الدنماركي ويؤكد ليس لنا علاقة باللاعب حتى إذا كانت هذه خطوة للإنضمام للأهلي.

واختتم شوبير قائلا": رأيي إبراهيم عادل لاعب كبير يتمناه أي نادي"


وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي انتقال لاعبه الدولي المصري إبراهيم عادل إلى نادي نوردشيلاند الدنماركي على سبيل الإعارة، وذلك في الساعات الأخيرة قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية"

ويمتلك إبراهيم عادل سجلًا دوليًا مميزًا، إذ خاض 21 مباراة بقميص المنتخب المصري. وكان قد انضم إلى نادي الجزيرة في يوليو 2025 بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030، وشارك خلال الموسم الحالي 2025/2026 في 8 مباريات بدوري المحترفين الإماراتي.

إبراهيم عادل الأهلي

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

اعمال الحماية من السيول

مدير عام المياه الجوفية بجنوب سيناء يتفقد منشآت الحماية من السيول استعدادًا للموسم الشتوي

جنوب سيناء

طقس غائم ورياح مثيرة للرمال.. جنوب سيناء تعلن حالة الطوارئ

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026 خلال ساعات

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

