حقيقة انتقال إبراهيم عادل لـ الأهلي.. ورد مفاجئ من بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف نادي بيراميدز من الأنباء المتداولة بشأن احتمالية انتقال إبراهيم عادل إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "بيراميدز يرد حول موقفه من إبراهيم عادل بعد رحيله إلى نورشيلاند الدنماركي ويؤكد ليس لنا علاقة باللاعب حتى إذا كانت هذه خطوة للإنضمام للأهلي.

واختتم شوبير قائلا": رأيي إبراهيم عادل لاعب كبير يتمناه أي نادي"



وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي انتقال لاعبه الدولي المصري إبراهيم عادل إلى نادي نوردشيلاند الدنماركي على سبيل الإعارة، وذلك في الساعات الأخيرة قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية"

ويمتلك إبراهيم عادل سجلًا دوليًا مميزًا، إذ خاض 21 مباراة بقميص المنتخب المصري. وكان قد انضم إلى نادي الجزيرة في يوليو 2025 بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030، وشارك خلال الموسم الحالي 2025/2026 في 8 مباريات بدوري المحترفين الإماراتي.